اختصاصية تغذية تكشف فوائد الرمان عند تناوله يوميًا

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الوكيل الإخباري- في ظل انتشار روتينات العناية بالبشرة المكلفة، دعت اختصاصية التغذية الهندية شويتا بانشال إلى الاعتماد على "الرمان" كجزء من النظام الغذائي اليومي، مشيرة إلى أن تناوله بانتظام قد يدعم صحة البشرة والقلب والمفاصل. اضافة اعلان





وأوضحت بانشال أن الرمان غني بمركبات "البوليفينول"، التي تتحول في الجسم إلى مادة "يوروليثين A"، وقد تساعد في دعم تجدد الخلايا وتقليل آثار الإجهاد التأكسدي، ما ينعكس على صحة الجلد وإنتاج الكولاجين.



كما أشارت إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان قد تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ودعم تدفق الدم، إضافة إلى دور محتمل في حماية المفاصل وتعزيز صحة الأمعاء.











