اختصاصية تغذية تكشف فوائد الرمان عند تناوله يوميًا

وأوضحت بانشال أن الرمان غني بمركبات "البوليفينول"، التي تتحول في الجسم إلى مادة "يوروليثين A"، وقد تساعد في دعم تجدد الخلايا وتقليل آثار الإجهاد التأكسدي، ما ينعكس على صحة الجلد وإنتاج الكولاجين.
كما أشارت إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان قد تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ودعم تدفق الدم، إضافة إلى دور محتمل في حماية المفاصل وتعزيز صحة الأمعاء.
-
أخبار متعلقة
-
دراسة: جودة الطعام أهم من تقليل الدهون والكربوهيدرات
-
خبراء: تناول البيض مع الدهون الصحية يعزز امتصاص فيتامين د
-
باحثون يطورون جهازًا يكشف حرق الدهون عبر تحليل الزفير
-
أطعمة تشكل خطورة على القلب.. ما هي؟
-
الإفراط في البروتين قد يضر بصحتك... 5 آثار جانبية يجب الانتباه إليها
-
أمراض القلب تغزو الشباب.. ما السبب؟
-
خبراء: المشروبات الدافئة أفضل من الباردة في الحر
-
دراسة تكشف تأثير خبز الحبوب الكاملة على سكر الدم