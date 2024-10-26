ارتفاع الكوليسترول.. كيف يمكن التخلص منه

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد الكيلاني، استشاري أمراض القلب، إن اغلب الاشخاص يعانون من الإصابة بارتفاع مستويات الكوليسترول بالجسم وبالتالي يجب الانتباه جيدًا إلى الكشف المبكر للحصول على العلاج السريع.
وأضاف الكيلاني أن 99% من الأشخاص يعانون من ارتفاع الكوليسترول بالجسم بسبب سوء التغذية وعدم الانتظام على ممارسة الرياضة بينما يعاني 1% من الأشخاص من ارتفاع الكوليسترول بسبب مشاكل خلقية أي شخص لكل 100 ألف شخص.
وأكد استشاري أمراض القلب أن علاج ارتفاع الكوليسترول الناتج عن عيوب خلقية يختلف تمامًا عن الأخر الذي يحدث نتيجة أسباب حياتية وبالتالي يتم علاجه بالأدوية والحقن ذات التكلفة المرتفعة بينما باقي الأشخاص تحتاج إلى تنظيم يومي وبعض الأدوية تحت استشارة الطبيب المختص.
واختتم الكيلاني حديثه بأن من الضروري المتابعة الدورية مع الطبيب المختص لعلاج ارتفاع الكوليسترول خاصة في حالة الإصابة بالسكري لأن السكري من الأسباب الرئيسية وراء الكوليسترول المرتفع، إلى جانب تناول بعض الأدوية التي يصفها الطبيب بجرعات محددة وممارسة الرياضة بشكل منتظم وذلك بهدف الحماية من ضيق الشرايين.
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