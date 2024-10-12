ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم يهددك بمرض خطير- احذر

ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم
توضح الكثير من الأبحاث أن الأشخاص الذين يرتفع ضغط الدم لديهم أثناء النوم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.
وعليه، فمن الضروري قياس ضغط الدم ليلًا للحفاظ على صحة الدورة الدموية عند الشخص المصاب بضغط الدم ومراقبة ضغط الدم أثناء فترات النوم، كما أنه من الأفضل خفض تناول الأملاح قبل النوم، لأن ذلك يساعد على خفض ضغط الدم أثناء النوم.
كما أن ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم لا يشترط أن يصيب الأشخاص المصابون بضغط الدم، بل أنه يمكن أن يصيب الأشخاص الذين لديهم ضغط طبيعي أثناء النهار، وبالتالي فمن الضروري إجراء الفحوصات اللازمة للتعرف على السبب الرئيسي.
أسباب ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم
أوضح الأطباء أن ضغط الدم يرتفع بشكل طبيعي نتيجة إفراز الصوديوم الزائد من الكلى، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من حساسية تناول الملح.
وعادة ما يكون ارتفاع ضغط الدم أثناء النهار كافيًا لإخراج الصوديوم، ولكن عند استمرار ارتفاع ضغط الدم ليلًا وأثناء النوم فإن ذلك يرجع إلى تناول كمية كبيرة من الملح والإصابة بحساسية الملح وهذا يعتبر أمرًا طبيعيًا ولكنه يضر بصحة القلب.
ويصف الأطباء أدوية الضغط ليلًا للمريض لتجنب ارتفاع ضغط الدم أثناء الليل، كما يجب تجنب تناول الأملاح بكثرة أو الامتناع عنها تماما ليلًا، وذلك لتحسين ضغط الدم، فضلًا عن الحرص على تحسين عادات النوم وتجنب تناول الكافيين والنوم لساعات كافية وتجنب الضوء الأزرق الذي يوجد في الأجهزة الرقمية وممارسة اليوجا قبل النوم إذا أمكن.
مخاطر ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم
أظهرت بعض الأبحاث أن ارتفاع ضغط الدم الليلي، خاصة أثناء النوم، يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة، حيث أن الأشخاص الذين يصابون بارتفاع ضغط الدم أثناء النوم هم أكثر عرضة للإصابة بفشل القلب وأمراض القلب الأخرى والأوعية الدموية.
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