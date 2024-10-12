ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم يهددك بمرض خطير- احذر

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم مما يثير الشعور بالقلق والخوف من بعض المضاعفات التي يمكن أن تحدث أثناء النوم، والتي يمكن أن تصل إلى السكتة الدماغية.



ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم

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