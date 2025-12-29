استراتيجية جديدة لعلاج أنواع نادرة من السرطان

الوكيل الإخباري- تمكن علماء من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز من ابتكار طريقة لعلاج سرطانات الدم اللمفاوية التائية.



وأشار الخبراء في الجامعة إلى أن الطرق التقليدية لعلاج السرطان تعتبر غير مجدية مع سرطانات الدم اللمفاوية التائية، كونها تدمر الخلايا اللمفاوية التائية بشكل كامل، وتعرّض المريض لخطر الموت في حال تعرضه لعدوى خطيرة، لذا وجدوا استراتيجية جديدة لعلاج هذه الأمراض دون التأثير بشكل ملحوظ على الجهاز المناعي في الجسم.

تعتمد استراتيجية العلاج الجديدة على اختلاف جيني دقيق بين الخلايا التائية، إذ تنقسم الخلايا اللمفاوية السليمة إلى مجموعتين: مجموعة تحتوي على مستقبل TRBC1 والأخرى على TRBC2، بينما يحمل كل ورم أحد هذين المتغيرين فقط، لذا ابتكر العلماء جسما مضادا يتعرف حصريا على الخلايا السرطانية الإيجابية لمستقبل TRBC2، وربطوه بعقار قوي مضاد للأورام، ونتيجة لذلك يصل الدواء بدقة إلى الورم دون أن يؤثر على جزء كبير من الخلايا التائية السليمة.



وفي التجارب التي أجريت على الخلايا والحيوانات المخبرية، أدى العلاج إلى انكماش ملحوظ في الورم واختفائه تماما دون آثار جانبية تذكر، علاوة على ذلك، لم يعد السرطان يظهر لدى الحيوانات المُعالجة طوال فترة المراقبة.



ويؤكد الباحثون أن الجمع بين الأدوية المضادة لمستقبلي TRBC1 وTRBC2 سيمهد الطريق أمام علاج شخصي لمعظم أورام وسرطانات الدم اللمفاوية التائية.