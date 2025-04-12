اكتئاب الربيع.. تعرف على أسبابه وكيف تتجنبه

الوكيل الإخباري- مع قدوم فصل الربيع، يعاني بعض الأشخاص من انخفاض في المزاج والتعب المستمر، وهي حالة تُعرف بـاكتئاب الربيع، وهو اضطراب موسمي ناتج عن تغير الفصول ونقص ضوء الشمس.

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وبحسب د. أولجا تشيستيك، من المركز الصحي الإسكندنافي، فإن اكتئاب الربيع قد يرتبط بخلل في الساعة البيولوجية أو نقص فيتامين د والمغنيسيوم، كما قد يكون ناتجًا عن قصور في الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى الإرهاق والتوتر وضعف التركيز.



🔍 أعراض اكتئاب الربيع:

ضعف الطاقة والخمول

قلة التفاعل الاجتماعي

الشعور بالقلق وفقدان الشغف

التهيج والتعب المستمر



✅ نصائح للوقاية:

الحصول على نوم منتظم لا يقل عن 8 ساعات

تقليل استخدام الشاشات قبل النوم

المشي في الهواء الطلق وممارسة الرياضة الخفيفة

تناول أطعمة غنية بفيتامين د، B، والمغنيسيوم

اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على كربوهيدرات معقدة وخضروات وفواكه