السبت 2025-04-12 10:38 ص
 

اكتئاب الربيع.. تعرف على أسبابه وكيف تتجنبه

ال
تعبيرية
 
السبت، 12-04-2025 08:42 ص

الوكيل الإخباري-  مع قدوم فصل الربيع، يعاني بعض الأشخاص من انخفاض في المزاج والتعب المستمر، وهي حالة تُعرف بـاكتئاب الربيع، وهو اضطراب موسمي ناتج عن تغير الفصول ونقص ضوء الشمس.

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وبحسب د. أولجا تشيستيك، من المركز الصحي الإسكندنافي، فإن اكتئاب الربيع قد يرتبط بخلل في الساعة البيولوجية أو نقص فيتامين د والمغنيسيوم، كما قد يكون ناتجًا عن قصور في الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى الإرهاق والتوتر وضعف التركيز.

🔍 أعراض اكتئاب الربيع:
ضعف الطاقة والخمول
قلة التفاعل الاجتماعي
الشعور بالقلق وفقدان الشغف
التهيج والتعب المستمر

✅ نصائح للوقاية:
الحصول على نوم منتظم لا يقل عن 8 ساعات
تقليل استخدام الشاشات قبل النوم
المشي في الهواء الطلق وممارسة الرياضة الخفيفة
تناول أطعمة غنية بفيتامين د، B، والمغنيسيوم
اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على كربوهيدرات معقدة وخضروات وفواكه

 

الكونسلتو 

 
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