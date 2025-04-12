اكتئاب الربيع.. تعرف على أسبابه وكيف تتجنبه

وبحسب د. أولجا تشيستيك، من المركز الصحي الإسكندنافي، فإن اكتئاب الربيع قد يرتبط بخلل في الساعة البيولوجية أو نقص فيتامين د والمغنيسيوم، كما قد يكون ناتجًا عن قصور في الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى الإرهاق والتوتر وضعف التركيز.
🔍 أعراض اكتئاب الربيع:
ضعف الطاقة والخمول
قلة التفاعل الاجتماعي
الشعور بالقلق وفقدان الشغف
التهيج والتعب المستمر
✅ نصائح للوقاية:
الحصول على نوم منتظم لا يقل عن 8 ساعات
تقليل استخدام الشاشات قبل النوم
المشي في الهواء الطلق وممارسة الرياضة الخفيفة
تناول أطعمة غنية بفيتامين د، B، والمغنيسيوم
اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على كربوهيدرات معقدة وخضروات وفواكه
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