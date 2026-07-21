اكتشاف جديد يغيّر فهمنا لطريقة استشعار الجلد للحرارة

وأوضح الباحثون أن هذه المستقبلات ترصد تغيرات درجة الحرارة وترسل إشارات إلى الدماغ، ما يساعد الجسم على تنظيم حرارته والحفاظ على توازنه الداخلي.
وأظهرت التجارب التي أُجريت على الفئران أن نشاط هذه الخلايا يزداد مع انخفاض الحرارة ويتراجع عند ارتفاعها.
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