اكتشاف سبب غير متوقع لتدهور صحة الفم والأسنان

أظهرت دراسة علمية حديثة أن تناول خمسة أدوية أو أكثر في الوقت نفسه قد يؤثر سلباً على صحة الفم والأسنان لدى كبار السن.





وبيّنت النتائج أن ما بين 30 إلى 40% من الأشخاص فوق سن 65 عاماً يتناولون أدوية متعددة بانتظام لعلاج أمراض مختلفة، وترتفع هذه النسبة بين المصابين بأمراض مزمنة. وأشارت الدراسة إلى أن العديد من الأدوية الشائعة، مثل مضادات الاكتئاب وخافضات ضغط الدم ومضادات الكولين، قد تقلل من إفراز اللعاب، ما يؤدي إلى جفاف الفم.



ويرتبط جفاف الفم بزيادة خطر تسوس الأسنان، والإصابة بداء المبيضات، والتهابات الغشاء المخاطي، وأمراض اللثة. كما يمكن لبعض الأدوية أن تسبب تضخماً في أنسجة اللثة، وتقرحات فموية، وتغيراً في حاسة التذوق، وصعوبة في ارتداء أطقم الأسنان.



ويرى خبراء أن المشكلة تتفاقم لأن كثيراً من المرضى يعتبرون جفاف الفم أو الشعور بعدم الراحة أمراً طبيعياً مع التقدم في العمر، فلا يبلغون الطبيب بذلك. وفي المقابل، قد لا يمتلك أطباء الأسنان معلومات كاملة عن الأدوية التي يتناولها المريض، في ظل محدودية التنسيق بين الرعاية الطبية وخدمات طب الأسنان، ما يزيد من صعوبة التعامل مع هذه الحالات بشكل متكامل.





