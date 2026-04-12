اكتشاف عامل فعّال لخفض نسبة السكر في الدم

شملت الدراسة 58 بالغًا تم تشخيص إصابتهم حديثًا بـداء السكري من النوع الثاني. تابع الباحثون نشاطهم البدني لمدة 26 أسبوعًا باستخدام أساور اللياقة البدنية، كما حللوا التغيرات في مستوى الغلوكوز والهيموغلوبين السكري (المؤشر الرئيسي للتحكم طويل الأمد بالسكر) لدى المشاركين.
وأظهرت النتائج أن مدة التمرين كانت العامل الأكثر ارتباطًا بتحسن المؤشرات الصحية لدى المرضى، بينما لم تُظهر شدة التمرين أو نوعه (سواء تمارين القوة أو التمارين الهوائية) تأثيرًا يُذكر بمفردها. كما برز تأثير مدة التمرين الطويلة بشكل خاص خلال الأسابيع الأولى من البرنامج الرياضي الذي اتبعه المشاركون.
وقدّر الباحثون أن زيادة متوسط مدة التمرين من 30 إلى 45 دقيقة ارتبطت بانخفاض في مستويات الهيموغلوبين السكري (A1C) بنسبة تقارب 0.3%. وعلى الرغم من أن هذا التأثير يبدو محدودًا، فإنه مع ممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن يسهم في تحسين الصحة العامة بشكل ملحوظ.
-
أخبار متعلقة
-
