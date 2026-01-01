اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول وسرطان القولون

الوكيل الإخباري- اكتشف علماء من جامعة جيلين الصينية أن بعض الأدوية المستخدمة لخفض الكوليسترول في الجسم يمكن أن تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون.

اضافة اعلان

وتبعا لمجلة Frontiers in Immunology فإن الدراسة التي أجراها العلماء أظهرت أن الستاتينات- وهي أدوية شائعة الاستخدام لخفض الكوليسترول، قد ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى مرضى التهاب الأمعاء.