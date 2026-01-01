الخميس 2026-01-01 02:02 م

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول وسرطان القولون

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 01-01-2026 12:27 م

الوكيل الإخباري-   اكتشف علماء من جامعة جيلين الصينية أن بعض الأدوية المستخدمة لخفض الكوليسترول في الجسم يمكن أن تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون.

وتبعا لمجلة Frontiers in Immunology فإن الدراسة التي أجراها العلماء أظهرت أن الستاتينات- وهي أدوية شائعة الاستخدام لخفض الكوليسترول، قد ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى مرضى التهاب الأمعاء.

 

حلل العلماء أثناء الدراسة بيانات 640 ألف مريض تقريبا، جمعوها من سبع دراسات سابقة، وقارنوا معدل الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى مرضى التهاب الأمعاء الذين يتناولون الستاتينات والذين لا يتناولونها، وتبين لهم أن تناول هذه الأدوية ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة تقارب 23٪.

 
 


