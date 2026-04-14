الثلاثاء 2026-04-14 01:30 م

اكتشاف علامة مبكرة خفية للإصابة بالسرطان

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة طبية حديثة أن فقر الدم المكتشف حديثا لدى البالغين قد يكون إشارة مبكرة على وجود أورام سرطانية في الجسم.

أجرى الدراسة باحثون من معهد كارولينسكا السويدي، حيث تم تحليل بيانات أكثر من 190 ألف شخص تم تشخيص إصابتهم بفقر الدم للمرة الأولى، ومثلهم من الأصحاء، وتبين أنه خلال 18 شهرا من تشخيص فقر الدم، تم اكتشاف السرطان لدى 6.2% من الرجال و2.8% من النساء المصابين بفقر الدم، أي ما يقارب ضعف النسبة عند غير المصابين بفقر الدم، كما ارتفع خطر الوفاة بين المرضى المصابين بانخفاض معدلات الهيموغلوبين، خاصة في الأشهر الأولى من المتابعة.

وأظهر تحليل إضافي أن نوع فقر الدم له يلعب دورا في هذه العلاقة أيضا، ففي حال صغر حجم كريات الدم الحمراء، تم رصد أورام في الجهاز الهضمي والجهاز المكون للدم بشكل أكبر، بينما ارتبط كبر حجم كريات الدم الحمراء بارتفاع معدل الوفيات، رغم أن ارتباطه بالسرطان كان أقل وضوحا.

 
 


أحدث الأخبار

سرّ بسيط يحسّن صحة القلب طبيعيا خلال شهرين

طب وصحة سرّ بسيط يحسّن صحة القلب طبيعيا خلال شهرين

أخبار محلية الأردن يحتفل بيوم العلم بحفل فني كبير يحييه صوت الأردن عمر العبداللات ويقدّمه الإعلامي محمد الوكيل

بريطانيا وفرنسا تترأسان الجمعة مؤتمراً بشأن مضيق هرمز

عربي ودولي بريطانيا وفرنسا تترأسان الجمعة مؤتمراً بشأن مضيق هرمز

"هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي

أخبار محلية "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي

أخبار محلية وزارة العدل تعلن التعليمات الجديدة لاعتماد المترجمين في المحاكم

عندما ترتفع تكلفة الطاقة على الجميع.. من ينجو بالأرباح؟ وكيف تستفيد من المشهد؟

اقتصاد محلي عندما ترتفع تكلفة الطاقة على الجميع.. من ينجو بالأرباح؟ وكيف تستفيد من المشهد؟

خاص بالوكيل إرادة ملكية مرتقبة وهذه تفاصيلها

"مالية الأعيان" تقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا

أخبار محلية "مالية الأعيان" تقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا



 






