اكتشاف عوامل خطر غير متوقعة لحساسية الطعام عند الأطفال

ومن أبرز ما كشفته الدراسة:
• الأكزيما: تبين أن إصابة الطفل بالأكزيما خلال عامه الأول تُعد أقوى عامل خطر للإصابة بحساسية الطعام لاحقا.
• التاريخ العائلي: تزداد احتمالية إصابة الطفل بالحساسية الغذائية إذا كان الوالدان أو الأشقاء يعانون من هذا النوع من الحساسية.
• توقيت إدخال الأطعمة المسببة للحساسية لنظام الطفل الغذائي: وجد الباحثون أن الأطفال الذين يتأخرون في تجربة الأطعمة المسببة للحساسية، مثل الفول السوداني والبيض والمكسرات، يزداد خطر إصابتهم بالحساسية بأكثر من الضعف إذا تناولوا الفول السوداني بعد سن السنة.
• المضادات الحيوية: استخدام المضادات الحيوية خلال الشهر الأول من عمر الطفل يرتبط بزيادة خطر الحساسية، ويعتقد الباحثون أن السبب يعود إلى تأثير هذه الأدوية على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء.
