الخميس 2026-02-12 09:52 ص

اكتشاف عوامل خطر غير متوقعة لحساسية الطعام عند الأطفال

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 12-02-2026 07:49 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة ماكماستر الكندية عن عوامل خطر غير تقليدية قد تزيد احتمال إصابة الأطفال بحساسية الطعام خلال السنوات الأولى من العمر.

حلل الباحثون أثناء الدراسة بيانات لنحو 2.8 مليون طفل من مختلف انحاء العالم، حصلوا عليها من 19 بحثا علميا حول الصحة ومواضيع الحساسية، وتبين للباحثين أن حساسية الطعام لدى الأطفال لا تنتج عن عامل واحد، بل عن مزيج من العوامل الوراثية، والأمراض الجلدية، والعوامل المرتبطة بالبيئة وميكروبات الأمعاء، كما أن حوالي 5% من الأطفال يصابون بحساسية الطعام عند بلوغهم سن السادسة.
ومن أبرز ما كشفته الدراسة:


 • الأكزيما: تبين أن إصابة الطفل بالأكزيما خلال عامه الأول تُعد أقوى عامل خطر للإصابة بحساسية الطعام لاحقا.


 • التاريخ العائلي: تزداد احتمالية إصابة الطفل بالحساسية الغذائية إذا كان الوالدان أو الأشقاء يعانون من هذا النوع من الحساسية.


 • توقيت إدخال الأطعمة المسببة للحساسية لنظام الطفل الغذائي: وجد الباحثون أن الأطفال الذين يتأخرون في تجربة الأطعمة المسببة للحساسية، مثل الفول السوداني والبيض والمكسرات، يزداد خطر إصابتهم بالحساسية بأكثر من الضعف إذا تناولوا الفول السوداني بعد سن السنة.


 • المضادات الحيوية: استخدام المضادات الحيوية خلال الشهر الأول من عمر الطفل يرتبط بزيادة خطر الحساسية، ويعتقد الباحثون أن السبب يعود إلى تأثير هذه الأدوية على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء.

 
 


