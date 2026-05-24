اكتشاف مادة تحمي الخلايا من التلف في مشروب شائع

الوكيل الإخباري- اكتشف علماء من جامعة فروتسواف البولندية للعلوم البيئية أن مضاد الأكسدة EGCG الموجود في مشروب الماتشا قد يساهم في تقليل الالتهابات داخل الجسم وحماية الخلايا من التلف التأكسدي.





ووفقًا لما نشرته مجلة Nutrients، يختلف الماتشا عن الشاي الأخضر التقليدي من حيث طريقة الزراعة والمعالجة، إذ تُظلّل شجيرات الشاي قبل الحصاد بعدة أسابيع لتقليل تعرضها لأشعة الشمس، ما يدفع النبات إلى إنتاج كميات أكبر من المواد النشطة بيولوجيًا، مثل الكلوروفيل، والثيانين، والكافيين، ومضادات الأكسدة، قبل أن تُطحن الأوراق لاحقًا إلى مسحوق ناعم.



وأشار الباحثون إلى أن الكاتيكينات والبوليفينولات الموجودة في الماتشا تحظى باهتمام كبير بسبب خصائصها المضادة للأكسدة، إذ قد تساعد في الحد من الالتهابات والإجهاد التأكسدي المرتبطين بشيخوخة الخلايا والأمراض المزمنة.



وركّزت الدراسة بشكل خاص على مركب epigallocatechin-3-gallate (EGCG)، أحد أبرز مضادات الأكسدة في الشاي الأخضر، حيث أظهرت دراسات سابقة أنه قد يساهم في حماية الخلايا من التلف، وتحسين عملية الأيض، وزيادة حساسية الأنسجة للأنسولين، ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.



كما أشارت بعض الدراسات إلى فوائد محتملة للماتشا على وظائف الدماغ والجهاز العصبي والبكتيريا النافعة في الأمعاء.



ويعزو العلماء جزءًا من هذه التأثيرات إلى حمض الثيانين الأميني، الذي يؤثر على نشاط الجهاز العصبي، إذ يُعتقد أنه يساعد على الاسترخاء وتحسين التركيز دون التسبب بالنعاس، خاصة عند دمجه مع الكافيين، ما يمنح تأثيرًا منشطًا أخف مقارنة بالقهوة.





