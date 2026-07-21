الثلاثاء 2026-07-21 02:58 م

الآيس كريم ليس كما تظن.. دراسة تكشف مفارقة صحية غريبة

DF
تعبيرية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 11:10 ص
الوكيل الإخباري-   تشير دراسات حديثة إلى ظاهرة أطلق عليها الباحثون اسم "مفارقة الآيس كريم"، حيث وجدوا أن بعض الأشخاص الذين يتناولون كميات معتدلة من الآيس كريم بانتظام قد يكونون أقل عرضة للإصابة ببعض أمراض التمثيل الغذائي مثل السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.اضافة اعلان


ويرجح العلماء أن السبب قد يرتبط ببروتين مصل اللبن الموجود في منتجات الألبان، أو بأن الأشخاص الذين يتناولون الحلوى باعتدال يتبعون غالباً نمط حياة أكثر توازناً ونشاطاً.

لكن الخبراء يؤكدون أن هذه النتائج لا تعني أن الآيس كريم يحمي من الأمراض، إذ إن الدراسات الرصدية تثبت وجود ارتباط فقط وليس سبباً مباشراً. ويظل الاعتدال والتغذية المتوازنة أساس الحفاظ على الصحة، مع إمكانية تناول الحلوى أحياناً ضمن نظام غذائي صحي.
 
 


gnews

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