الأشخاص الأكثر عرضة للجلطات أثناء السفر بالطائرات

أصحاب التاريخ المرضي مع الجلطات
أي شخص سبق له الإصابة بجلطة دموية، يصبح أكثر عرضة لتكرارها أثناء السفر الجوي.
ذوو التاريخ العائلي مع الجلطات
الأشخاص الذين ينتمون لعائلات لديهم تاريخ مرضي مع الجلطات عليهم الحذر، إذ يرفع السفر الجوي احتمالية الإصابة لديهم.
من تجاوزوا سن الأربعين
مع التقدم في العمر، تزداد مخاطر الإصابة بالجلطات، خاصة بعد سن الـ40.
المدخنون
التدخين يزيد من لزوجة الدم ويقلل من كفاءته في التدفق، مما يرفع من خطر التخثر عند السفر جوًا.
الأشخاص المصابون بالسمنة
السمنة أحد أبرز العوامل التي تزيد من خطر الجلطات، خاصة في الرحلات الطويلة التي تتطلب الجلوس لفترات طويلة.
النساء في ظروف معينة
مثل استخدام وسائل منع الحمل، أو الحمل خلال الأسابيع الستة التي تلي الولادة أو الإجهاض، ما يعرضهن لارتفاع خطر الإصابة بالجلطات أثناء الطيران.
مرضى السرطان
سواء المصابين حاليًا أو من لديهم تاريخ عائلي مع المرض، إذ ترتبط بعض أنواع السرطان بزيادة خطر التجلط.
من خضعوا مؤخرًا لجراحة
السفر بعد العمليات الجراحية مباشرة يُعد محفوفًا بالمخاطر، خاصة الجراحات الكبرى، إلا بعد استشارة الطبيب.
من أجروا قسطرة وريدية
هذا الإجراء يزيد من احتمالية التجلط، ما يجعل السفر بالطائرة غير آمن دون توصية طبية.
مرضى كسور القدم
وجود جبيرة على الساق أو القدم يُعد من موانع السفر الجوي، لتزايد خطر الجلطات نتيجة قلة الحركة.
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