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الأطعمة الأكثر فائدة لبصر قوي

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 03-03-2025 03:08 ص

الوكيل الإخباري-   تشير الدكتورة إيرينا بيساريوفا خبيرة التغذية إلى أنه من الضروري تناول أطعمة ومنتجات غنية بمختلف أنواع الفيتامينات المفيدة لشبكية العين.

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ووفقا لها، يعتبر فيتامين A أحد أهم العناصر الغذائية لصحة شبكية العين، حيث أن نقصه يؤدي إلى الإصابة بما يسمى "العمى الليلي" الذي يلاحظ مع حلول الظلام.

وتقول: "يجب تزويد الجسم بالأطعمة التي تحتوي على فيتامين A بشكل مستمر، فمثلا، يحتوي صفار بيضتين على جرعة يومية من مادة البيتا كاروتين، التي يمكن الحصول عليها أيضا من الجزر والبطاطا الحلوة".

وبالإضافة إلى ذلك من الضروري تناول أطعمة محتوية على فيتامين C الضروري أيضا لشبكية العين، مثل، الفلفل الحلو وعنب الثعلب والحمضيات وغيرها.

أما فيتامين E أحد مضادات الأكسدة القوية التي تقلل من خطر الشيخوخة المبكرة للأنسجة. فموجود في البندق والجوز البرازيلي. وعموما توصي الخبيرة بتناول حوالي 50 غراما من المكسرات في اليوم.

وتشير الخبيرة إلى أن اللوتين يؤثر إيجابيا في جدران الأوعية الدموية. والسبانخ غني بهذه المادة، وتزداد سهولة هضمها بالمعالجة الحرارية، أي أنه يمكن قلي المنتج قليلا أو غمره بالماء المغلي.

 
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