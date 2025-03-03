الأطعمة الأكثر فائدة لبصر قوي

وتقول: "يجب تزويد الجسم بالأطعمة التي تحتوي على فيتامين A بشكل مستمر، فمثلا، يحتوي صفار بيضتين على جرعة يومية من مادة البيتا كاروتين، التي يمكن الحصول عليها أيضا من الجزر والبطاطا الحلوة".
وبالإضافة إلى ذلك من الضروري تناول أطعمة محتوية على فيتامين C الضروري أيضا لشبكية العين، مثل، الفلفل الحلو وعنب الثعلب والحمضيات وغيرها.
أما فيتامين E أحد مضادات الأكسدة القوية التي تقلل من خطر الشيخوخة المبكرة للأنسجة. فموجود في البندق والجوز البرازيلي. وعموما توصي الخبيرة بتناول حوالي 50 غراما من المكسرات في اليوم.
وتشير الخبيرة إلى أن اللوتين يؤثر إيجابيا في جدران الأوعية الدموية. والسبانخ غني بهذه المادة، وتزداد سهولة هضمها بالمعالجة الحرارية، أي أنه يمكن قلي المنتج قليلا أو غمره بالماء المغلي.
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