الأطعمة الأكثر فائدة لبصر قوي

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة إيرينا بيساريوفا خبيرة التغذية إلى أنه من الضروري تناول أطعمة ومنتجات غنية بمختلف أنواع الفيتامينات المفيدة لشبكية العين.

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