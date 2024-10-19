الألم أسفل البطن والعضلة الضامة معًا- بما يشير؟

أسباب ألم أسفل البطن والعضلة الضامة
يحدث الألم أسفل البطن والعضلة الضامة في آن واحد، نتيجة عدة أسباب محتملة، تتمثل فيما يلي:
الإصابات
الإجهاد
التهاب المسالك البولية
الفتق الإربي
الحمل
متى يستدعي ألم أسفل البطن والعضلة الضامة القلق؟
عادة لا يستدعي الألم أسفل البطن والعضلة الضامة القلق، ولكن قد تظهر بعض العلامات التي قد تشير لوجود مشكلة أكثر خطورة تستدعي الاستشارة الطبية العاجلة، ومن أبرز تلك العلامات:
- ارتفاع درجة حرارة الجسم.
- التبول المؤلم.
- النزيف.
- ظهور كتلة أو تورم في البطن.
- فقدان الوزن غير المبرر.
- صعوبة الحركة.
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