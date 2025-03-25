الثلاثاء 2025-03-25 10:54 ص
 

الإسهال أثناء الصيام قد يكون عرضا لأمراض هضمية خطيرة

تاتا
تعبيرية
 
الثلاثاء، 25-03-2025 09:49 ص

الوكيل الإخباري-  الدكتور حسام موافي حذر من أن الإسهال أثناء الصيام قد يكون علامة تحذيرية لأمراض معينة، مشيرًا إلى أنه غالبًا ما يكون ناتجًا عن الضغط النفسي الذي يؤدي إلى فرط نشاط الأعصاب المتحكمة في حركة الأمعاء. وأوضح أن الإسهال يمكن أن يحدث عندما يتخلص الجهاز الهضمي من الطعام بسرعة كبيرة، أي خلال أقل من 6 ساعات.

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كما أضاف أن الإسهال قد يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل سرعة ضربات القلب والتعرق الزائد، مما يشير إلى تأثير الضغط العصبي. وأكد على أهمية فحص الجهاز الهضمي بالمنظار إذا استمر الإسهال، لأنه قد يكون علامة على أمراض مناعية التهابية مثل القولون التقرحي أو مرض كرونز.


توجيهاته تدل على أهمية الاهتمام بأي أعراض غير طبيعية أثناء الصيام، والتأكد من صحة الجهاز الهضمي.

 

الكونسلتو 

 
 
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