الإسهال أثناء الصيام قد يكون عرضا لأمراض هضمية خطيرة

كما أضاف أن الإسهال قد يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل سرعة ضربات القلب والتعرق الزائد، مما يشير إلى تأثير الضغط العصبي. وأكد على أهمية فحص الجهاز الهضمي بالمنظار إذا استمر الإسهال، لأنه قد يكون علامة على أمراض مناعية التهابية مثل القولون التقرحي أو مرض كرونز.
توجيهاته تدل على أهمية الاهتمام بأي أعراض غير طبيعية أثناء الصيام، والتأكد من صحة الجهاز الهضمي.
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