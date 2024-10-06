الإفراط في تناول هذه المشروبات يزيد خطر السكتة الدماغية

الوكيل الإخباري- حذّرت دراستان جديدتان من الإفراط في تناول مشروبات معينة لمكافحة العطش أو تعزيز مستويات الطاقة، لما يشكله ذلك من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.



وفي الدراسة الأولى، ركّز الباحثون من جامعة غالواي في أيرلندا على تأثير المشروبات الغازية والفواكه على عشرات الآلاف في 32 دولة. وارتبط الاستهلاك المتكرر للمشروبات الغازية، المحلاة بالسكر، واصطناعياً، بزيادة احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية بـ 22%، في حين ارتبطت مشروبات عصير الفاكهة المعبّأة بزيادة احتمال الإصابة بنزيف داخل الجمجمة بـ 37%، وخاصة بين النساء.

اضافة اعلان



ووفق "هيلث داي"، قال الباحثون إن العديد من منتجات عصير الفاكهة تحتوي على سكريات، ومواد حافظة مضافة، قد تتعارض مع فوائد الفاكهة الطازجة.



أما الجانب الإيجابي فهو أن شرب أكثر من 7 أكواب ماء يومياً يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بسبب الجلطة.



القهوة والشاي