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الإفراط في تناول هذه المشروبات يزيد خطر السكتة الدماغية

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 06-10-2024 03:23 م

الوكيل الإخباري-   حذّرت دراستان جديدتان من الإفراط في تناول مشروبات معينة لمكافحة العطش أو تعزيز مستويات الطاقة، لما يشكله ذلك من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وفي الدراسة الأولى، ركّز الباحثون من جامعة غالواي في أيرلندا على تأثير المشروبات الغازية والفواكه على عشرات الآلاف في 32 دولة. وارتبط الاستهلاك المتكرر للمشروبات الغازية، المحلاة بالسكر، واصطناعياً، بزيادة احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية بـ 22%، في حين ارتبطت مشروبات عصير الفاكهة المعبّأة بزيادة احتمال الإصابة بنزيف داخل الجمجمة بـ 37%، وخاصة بين النساء.

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ووفق "هيلث داي"، قال الباحثون إن العديد من منتجات عصير الفاكهة تحتوي على سكريات، ومواد حافظة مضافة، قد تتعارض مع فوائد الفاكهة الطازجة.

أما الجانب الإيجابي فهو أن شرب أكثر من 7 أكواب ماء يومياً يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بسبب الجلطة.

القهوة والشاي


ووفق "مديكال نيوز توداي"، ركزت الدراسة الثانية في جامعة ماكماستر في كندا، على القهوة والشاي، ووجدت أن الذين يشربون أكثر من 4 أكواب قهوة يومياً، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بـ 37%.

وأدى شرب 3-4 أكواب يومياً من الشاي الأسود أو الأخضر إلى خفض الفرص بشكل كبير، ولكن تم فقدان هذه الميزة لدى من أضافوا الحليب.

ويُعتقد أن التأثير الإيجابي عند تناول أقل من 4 أكواب من الشاي أو القهوة، يرجع إلى الكمية الغنية من مضادات الأكسدة الموجودة في هذين المشروبين خاصة الشاي.

و"يرتبط تناول الشاي باعتدال أيضاً بانخفاض ضغط الدم وتحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية".

 
gnews

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