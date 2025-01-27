الإفراط في هذا الفيتامين قد يسبب غثيانا ونزيفا

الوكيل الإخباري- فيتامين E (فيتامين هـ) هو عنصر غذائي مهم يلعب دورًا رئيسيًا في حماية خلايا الجسم من التلف التأكسدي، ويعزز وظيفة المناعة. كما أنه يساعد في منع تجلط الدم وله فوائد كبيرة للبشرة.

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يعد هذا الفيتامين من أهم مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الخلايا وتحميها من الأضرار التي قد تضر بالجسم. يُنصح بالحصول على فيتامين E من مصادره الطبيعية مثل المكسرات، بذور عباد الشمس، السبانخ، الكيوي، والطماطم، وهو يعزز صحة الجلد ويمنع تلفه. رغم أهمية فيتامين E، فإن تناول كميات كبيرة منه قد يسبب تسممًا، ويجب استشارة الطبيب قبل تناول المكملات الغذائية.

الكمية اليومية الموصى بها

ينصح بتناول حوالي 15 مليجرامًا من فيتامين E يوميًا للحفاظ على الصحة العامة. الحد الأعلى الذي يعتبر آمنًا هو 1100 مليجرام يوميًا.

سمية فيتامين E

فيتامين E قابل للذوبان في الدهون ويتم تخزينه في الكبد والأنسجة الدهنية لفترات طويلة، مما قد يعرض الجسم لخطر التسمم إذا تم تناول جرعات عالية. يحدث التسمم عادة عند تجاوز الجرعة الآمنة (أكثر من 1100 ملغ يوميًا). أعراض التسمم قد تشمل الغثيان، التعب، النزيف، وضعف العضلات، وفي الحالات الحادة قد يؤدي إلى نزيف داخلي أو سكتة دماغية.

التفاعل مع الأدوية

تعتبر مكملات فيتامين E الزائدة من الأمور التي يجب أن تُؤخذ بحذر، حيث يمكن أن تتفاعل مع بعض الأدوية مثل مضادات التخثر مثل الأسبرين والوارفارين، وعقاقير السرطان مثل تاموكسيفين. لذلك، يجب على الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية استشارة الطبيب قبل استخدام مكملات فيتامين E.

الآثار الجانبية للمبالغة في تناوله

- نزيف خطير: تناول جرعات عالية من فيتامين E قد يتسبب في تقليل قدرة الدم على التجلط، مما يؤدي إلى نزيف داخلي.

- ارتفاع خطر الوفاة: وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (JAMA)، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول فيتامين E إلى زيادة خطر الوفاة لأي سبب.

العلاج

عند حدوث تسمم بسيط بسبب الإفراط في تناول فيتامين E، يمكن التوقف عن تناوله، بينما في الحالات الأكثر شدة قد يكون التدخل الطبي ضروريًا.

من المهم تذكّر أن الحصول على فيتامين E من الأطعمة الطبيعية غالبًا ما يكون آمنًا ومفيدًا، بينما يجب أن يتم تناول المكملات تحت إشراف طبي لتجنب أي تأثيرات صحية سلبية.