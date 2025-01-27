الإفراط في هذا الفيتامين قد يسبب غثيانا ونزيفا

ينصح بتناول حوالي 15 مليجرامًا من فيتامين E يوميًا للحفاظ على الصحة العامة. الحد الأعلى الذي يعتبر آمنًا هو 1100 مليجرام يوميًا.
فيتامين E قابل للذوبان في الدهون ويتم تخزينه في الكبد والأنسجة الدهنية لفترات طويلة، مما قد يعرض الجسم لخطر التسمم إذا تم تناول جرعات عالية. يحدث التسمم عادة عند تجاوز الجرعة الآمنة (أكثر من 1100 ملغ يوميًا). أعراض التسمم قد تشمل الغثيان، التعب، النزيف، وضعف العضلات، وفي الحالات الحادة قد يؤدي إلى نزيف داخلي أو سكتة دماغية.
تعتبر مكملات فيتامين E الزائدة من الأمور التي يجب أن تُؤخذ بحذر، حيث يمكن أن تتفاعل مع بعض الأدوية مثل مضادات التخثر مثل الأسبرين والوارفارين، وعقاقير السرطان مثل تاموكسيفين. لذلك، يجب على الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية استشارة الطبيب قبل استخدام مكملات فيتامين E.
- نزيف خطير: تناول جرعات عالية من فيتامين E قد يتسبب في تقليل قدرة الدم على التجلط، مما يؤدي إلى نزيف داخلي.
عند حدوث تسمم بسيط بسبب الإفراط في تناول فيتامين E، يمكن التوقف عن تناوله، بينما في الحالات الأكثر شدة قد يكون التدخل الطبي ضروريًا.
من المهم تذكّر أن الحصول على فيتامين E من الأطعمة الطبيعية غالبًا ما يكون آمنًا ومفيدًا، بينما يجب أن يتم تناول المكملات تحت إشراف طبي لتجنب أي تأثيرات صحية سلبية.
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