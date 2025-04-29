الاستيقاظ المتكرر ليلا.. علامة تحذيرية من جسمك؟

الوكيل الإخباري- يعاني كثيرون من الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم دون سبب واضح، رغم شعورهم بالإرهاق، وهي حالة قد تكون مؤشرًا على اضطرابات صحية خفية، بحسب ما كشفه الدكتور رافيندر تشوهان، مدير مركز دلهي لأمراض الأنف والأذن والحنجرة، لموقع The Health Site.

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أسباب الاستيقاظ المتكرر ليلًا:

القلق اللاواعي: ضغوط الحياة غير المعالجة تستمر في التأثير على الدماغ ليلًا، مما يعوق الاستغراق في النوم.

الإفراط في استخدام الشاشات: الضوء الأزرق من الهواتف والأجهزة يعطل إفراز الميلاتونين ويمنع النوم العميق.

الألم العاطفي والندم: الذكريات المؤلمة أو المشاعر غير المفرغة تظهر في صورة كوابيس أو استيقاظ مفاجئ.

مشاكل الجهاز الهضمي: مثل الحموضة أو القولون العصبي، التي تعيق استرخاء الجسم.

أمراض جسدية مزمنة: كاضطرابات التنفس أثناء النوم، مشاكل الغدة الدرقية، أو ارتفاع ضغط الدم.

نصائح لتحسين جودة النوم:

تجنب الشاشات قبل النوم بساعة على الأقل.

اعتماد روتين مهدئ قبل النوم كالمطالعة أو الموسيقى.

الامتناع عن تناول الطعام الثقيل بعد الساعة 8 مساءً.

الحفاظ على غرفة نوم مظلمة وباردة وخالية من التكنولوجيا.

تثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ يوميًا، حتى في الإجازات.