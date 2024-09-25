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البراز الأصفر عند الأطفال.. متى يجب زيارة الطبيب؟

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 25-09-2024 03:14 م

الوكيل الإخباري-   قد تلاحظ بعض الأمهات تغير لون البراز لدى طفلها إلى أن يصل للون الأصفر، مما يثير القلق والتوتر، خاصة إذا استمرت المشكلة لفترة طويلة، لذلك يجب الحرص جيدًا على المتابعة المستمرة مع الطبيب المختص.

أسباب البراز الأصفر عند الأطفال

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عادة ما يكون لون البراز علامة على صحة الطفل وتغذيته، حيث أن اللون الأصفر هو أكثر الأنواع شيوعًا عند الرضع وبالتالي فهو يشير إلى بعض الحالات مثل:

- الرضاعة الطبيعية، حيث أن البراز الأصفر أمر طبيعي تمامًا عند الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية.

- تناول الحليب الصناعي، فمن الممكن أن تسبب بعض الأنواع تغير لون البراز إلى الأصفر.

- الإصابة بالعدوى الفيروسية، مثل فيروس الروتا، وبالتالي معاناة الطفل من براز أصفر مائي.

- الحساسية الغذائية تجاه بعض الأطعمة أو المشروبات، مثل حليب الصويا والبيض، وبالتالي تغير لون البراز.

- المعاناة من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل سوء امتصاص الدهون، الذي يسبب اصفرار لون البراز.

- تناول بعض الأدوية التي يمكن أن تعطي آثار جانبية وتغير لون البراز.

متى يجب استشارة الطبيب المختص؟


بشكل عام، البراز الأصفر لا يثير القلق بشكل كبير في حالة أن الطفل يتمتع بصحة جيدة ووزن طبيعي، ولكن يفضل استشارة الطبيب المختص في حالة معاناة الطفل من بعض الأعراض بجانب البراز الأصفر مثل:

- الإسهال الشديد المستمر لفترة طويلة.

- القيء المتكرر.

- الحمى.

- فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

- ألم البطن.

- وجود دم في البراز.

علاج البراز الأصفر عند الأطفال


يعتمد علاج البراز الأصفر على الأسباب الرئيسية حيث تتضح طرق العلاج في:

- متابعة الطفل جيدًا للتأكد من عدم معاناة الطفل من أي أعراض مصاحبة.

- تعديل النظام الغذائي للطفل والتأكد من أن الطفل لا يعاني من حساسية غذائية.

- الحصول على الأدوية التي يصفها الطبيب المختص، مثل المضادات الحيوية.

- استشارة الطبيب المختص فور ظهور أي أعراض.

- إعطاء الطفل كمية جيدة من السوائل لمنع إصابته بالجفاف.

- الحفاظ على نظافة الطفل.

 
gnews

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