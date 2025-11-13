الخميس 2025-11-13 01:17 ص
 

البرودة المستمرة للأطراف: إشارة من الجسم لمشكلات صحية يجب عدم إهمالها

الخميس، 13-11-2025 12:44 ص
الوكيل الإخباري-  يعاني بعض الأشخاص من برودة اليدين والقدمين باستمرار حتى في أماكن دافئة.اضافة اعلان


غالباً ما يُعتبر هذا سمة فردية، لكنه قد يكون أحياناً علامة على وجود مشكلات صحية تستدعي الانتباه.
تقول الدكتورة تاتيانا أوفتشاروفا، أخصائية أمراض النساء والغدد الصماء: "يشعر الجميع بالبرودة في اليدين والقدمين لفترة قصيرة أثناء البرد، وهذه آلية دفاع طبيعية، حيث يوجه الجسم الدم إلى الأعضاء الحيوية. لكن إذا كان الشخص يلتف ببطانية باستمرار حتى في غرفة دافئة، فهذا مؤشر لا ينبغي تجاهله.

الأسباب المحتملة لبرودة الأطراف المستمرة:

 فقر الدم الناجم عن نقص الحديد:

الحديد عنصر أساسي في الهيموغلوبين لنقل الأكسجين. عند انخفاض مستواه، يركز الجسم على الدماغ والقلب، بينما تعاني الأطراف من نقص الدم والبرودة. وتشمل العلامات: التعب المستمر، الشحوب، وتسارع ضربات القلب.

 قصور الغدة الدرقية:

الغدة الدرقية منظم حرارة الجسم الداخلي. عند قصورها، يتباطأ الأيض وينخفض إنتاج الحرارة. وتشمل العلامات المصاحبة: التعب، جفاف الجلد، تساقط الشعر، وزيادة الوزن.

 انخفاض ضغط الدم:

يمنع الدم من الوصول إلى الأوعية الصغيرة في اليدين والقدمين بقوة كافية، ما يؤدي إلى البرودة المستمرة.

التدخين:

يسبب تشنجات وعائية ويضعف الدورة الدموية، مما يزيد الشعور بالبرد.

نصائح لتخفيف الحالة:

الاستشارة الطبية لإجراء فحص دم شامل، فحص هرمون TSH، وقياس ضغط الدم.

حمامات التباين لليدين والقدمين.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

إضافة التوابل الدافئة مثل الزنجبيل والقرفة والفلفل الحار إلى النظام الغذائي.

الإقلاع عن التدخين وتجنب الإفراط في الكافيين الذي يضيّق الأوعية الدموية.

عموماً، الشعور المستمر بالبرد ليس مجرد إزعاج، بل إشارة من الجسم لمشكلات صحية يجب عدم إهمالها.

البرودة المستمرة للأطراف: إشارة من الجسم لمشكلات صحية يجب عدم إهمالها

