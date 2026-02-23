البشرة مرآة صحة الجسم.. كيف تكشف عن مشاكل المرارة؟

الوكيل الإخباري- أفادت الدكتورة أماليا ناغييفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، بأن البشرة ليست مجرد حاجز وقائي للجسم، بل تُعد مؤشرا هاما على صحته الداخلية.

ووفقا للدكتورة، لا يدرك الكثيرون أن تغيرات البشرة قد تشير إلى مشكلات في الأعضاء الداخلية، بما في ذلك المرارة.



وأوضحت الطبيبة أن المرارة، هذا العضو الصغير الحيوي، تلعب دورا رئيسيا في عملية الهضم، وخاصة هضم الدهون. وعندما لا تعمل المرارة بشكل صحيح، قد يظهر ذلك على البشرة، مثل اصفرار الجلد، وهو عرض قد يرتبط بالعديد من الحالات المرضية، من التهاب المرارة إلى السرطان.



وأضافت أن مشاكل المرارة قد تظهر على شكل يرقان، نتيجة تراكم مادة البيليروبين في الدم، وهي مادة تتكوّن أثناء تكسير خلايا الدم الحمراء. وفي حالة ركود الصفراء، تعجز المرارة عن إفراز الصفراء بشكل طبيعي، ما يؤدي إلى اصفرار الجلد. وقد يكون هذا ناتجا عن التهاب المرارة، حصى المرارة، انسداد القنوات الصفراوية، أورام في رأس البنكرياس أو القنوات الصفراوية، أو أورام المرارة نفسها. كما يمكن أن يشير الجفاف غير المعتاد للجلد إلى مشكلات في المرارة.