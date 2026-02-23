الإثنين 2026-02-23 12:26 م

البشرة مرآة صحة الجسم.. كيف تكشف عن مشاكل المرارة؟

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   أفادت الدكتورة أماليا ناغييفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، بأن البشرة ليست مجرد حاجز وقائي للجسم، بل تُعد مؤشرا هاما على صحته الداخلية.

ووفقا للدكتورة، لا يدرك الكثيرون أن تغيرات البشرة قد تشير إلى مشكلات في الأعضاء الداخلية، بما في ذلك المرارة.

وأوضحت الطبيبة أن المرارة، هذا العضو الصغير الحيوي، تلعب دورا رئيسيا في عملية الهضم، وخاصة هضم الدهون. وعندما لا تعمل المرارة بشكل صحيح، قد يظهر ذلك على البشرة، مثل اصفرار الجلد، وهو عرض قد يرتبط بالعديد من الحالات المرضية، من التهاب المرارة إلى السرطان.

وأضافت أن مشاكل المرارة قد تظهر على شكل يرقان، نتيجة تراكم مادة البيليروبين في الدم، وهي مادة تتكوّن أثناء تكسير خلايا الدم الحمراء. وفي حالة ركود الصفراء، تعجز المرارة عن إفراز الصفراء بشكل طبيعي، ما يؤدي إلى اصفرار الجلد. وقد يكون هذا ناتجا عن التهاب المرارة، حصى المرارة، انسداد القنوات الصفراوية، أورام في رأس البنكرياس أو القنوات الصفراوية، أو أورام المرارة نفسها. كما يمكن أن يشير الجفاف غير المعتاد للجلد إلى مشكلات في المرارة.

 

وتلعب الصفراء دورا أساسيا في امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون والأحماض الصفراوية، وتساعد على استحلاب الدهون لتسهيل امتصاصها، مما يدعم صحة الجلد والأنسجة. وتشمل الفيتامينات الذائبة في الدهون:

فيتامين A (الريتينول): مهم لصحة الجلد والنظر ومنظومة المناعة.

فيتامين D: ضروري لامتصاص الكالسيوم والفوسفور، ودعم صحة العظام والأسنان.

فيتامين E (توكوفيرول): مضاد للأكسدة ويحمي الخلايا ويدعم صحة الجلد.

فيتامين K: يشارك في تخثر الدم وصحة العظام.

وأوضحت الدكتورة ناغييفا أن اختلال عمل المرارة، سواء بسبب حصى أو التهاب، يؤدي إلى ضعف امتصاص الدهون ونقص الفيتامينات الذائبة فيها، ما قد يظهر على شكل جفاف الجلد وحكته.

 
 


