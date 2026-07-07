البطاطا ليست كما تظن.. سرٌ بسيط يجعلها أكثر فائدة!

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الوكيل الإخباري- أكد خبراء تغذية أن البطاطا ليست سبباً مباشراً لزيادة الوزن أو ارتفاع السكر في الدم، مشيرين إلى أن فوائدها تعتمد على طريقة تحضيرها وتناولها. اضافة اعلان





وأوضحوا أن طهي البطاطا ثم تبريدها يحول جزءاً من النشا إلى النشا المقاوم، الذي يدعم صحة الأمعاء والقولون ويساعد في تقليل الالتهابات وتحسين الاستجابة للسكر.



ونصح الخبراء باختيار طرق طهي صحية مثل السلق أو الخبز أو الطهي على البخار، وتناول البطاطا ضمن وجبة متوازنة مع البروتين والألياف، مع تجنب الإفراط في الكمية.





