البطاطا ليست كما تظن.. سرٌ بسيط يجعلها أكثر فائدة!

وأوضحوا أن طهي البطاطا ثم تبريدها يحول جزءاً من النشا إلى النشا المقاوم، الذي يدعم صحة الأمعاء والقولون ويساعد في تقليل الالتهابات وتحسين الاستجابة للسكر.
ونصح الخبراء باختيار طرق طهي صحية مثل السلق أو الخبز أو الطهي على البخار، وتناول البطاطا ضمن وجبة متوازنة مع البروتين والألياف، مع تجنب الإفراط في الكمية.
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