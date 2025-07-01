البلاستيك في تغليف الطعام.. خطر خفي على صحتك

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة أن فتح أغطية البلاستيك أو الزجاج المغلف بطبقات بلاستيكية يطلق جزيئات بلاستيكية دقيقة ونانوية في الطعام والمشروبات.

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وأظهرت الدراسة المنشورة في NPJ Science of Food أن الاحتكاك المتكرر عند الفتح والإغلاق يزيد من هذه الجزيئات، التي قد تؤثر على الصحة بمرور الوقت.



كما وجد الباحثون أن منتجات شائعة مثل العصائر، والأرز، والمعلبات، وأكياس الشاي، وحتى ملح الطعام تحتوي على جزيئات بلاستيكية ناتجة عن التعبئة والتغليف.



المخاطر:

هذه الجزيئات قد تسبب التهابات، تؤثر على الدماغ، وتزيد خطر الأمراض المزمنة.

أكثر من 3,600 مادة كيميائية قد تتسرب للطعام أثناء التعبئة.



ما الحل؟

قلل استخدام البلاستيك لتخزين أو تسخين الطعام.

اختر أواني زجاجية أو معدنية.

قلل استهلاك الأطعمة المعلبة والمغلفة.



🛑 الرسالة: التغليف المريح قد يخفي أضرارًا صحية طويلة الأمد. الوعي هو خط الدفاع الأول.