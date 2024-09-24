البلغم الأبيض.. متى يجب استشارة الطبيب بسببه؟

الوكيل الإخباري- يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بالبلغم الأبيض، مما يثير القلق والتوتر اعتقادًا على وجود مشكلة صحية تتطلب العلاج السريع لتجنب تفاقم المشكلة.



ما هو البلغم الأبيض؟

البلغم الأبيض هو مادة مخاطية لزجة تنتجها الشعب الهوائية، وعادة ما يكون شفافًا، ولكن قد يتحول إلى اللون الأبيض بسبب عوامل مختلفة.



كما يمكن اعتبار البلغم جزء طبيعي من آلية تنظيف الرئتين، حيث يساعد على حبس الجسيمات الغريبة والغبار والبكتيريا ومنعها من الوصول إلى الرئتين.



أسباب ظهور البلغم الأبيض

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى ظهور البلغم الأبيض، من بينها:



- الالتهابات الفيروسية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا.



- الالتهابات البكتيرية، مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.



- حساسية الأنف، مما يتسبب في احتقان الأنف والحلق، وبالتالي زيادة إفراز البلغم.



- ارتجاع المريء، مما يسبب تهيج وسعال.



- استنشاق مواد مهيجة، مثل الدخان أو الغبار.



- المعاناة من الأمراض المزمنة، مثل الربو، والتهاب الشعب الهوائية المزمن، والتليف الكيسي.



أعراض مصاحبة للبلغم الأبيض

يوجد بعض الأعراض التي تظهر مصاحبة للبلغم الأبيض من بينها:



- السعال.



- احتقان الحلق.



- ضيق في التنفس.



- ضيق في الصدر.



- الحمى.



- فقدان الشهية.



علاج البلغم الأبيض

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يعتمد علاج البلغم الأبيض على السبب الرئيسي وراء ظهور هذا البلغم، حيث تتضح طرق العلاج في:



- تناول المضادات الحيوية إذا كان السبب هو عدوى بكتيرية.



- الحصول على أدوية السعال.



- الحرص على تناول أدوية الحساسية بانتظام وبجرعات محددة.



- تناول أدوية الحموضة إذا كان سبب البلغم هو ارتجاع المريء.



- تناول المسكنات لتخفيف الألم والحمى.



- زيادة شرب السوائل للمساعدة في تخفيف البلغم وتسهيل طرده.



- استخدام الرذاذ الملحي لترطيب الشعب الهوائية وتسهيل طرد البلغم.





متى يجب استشارة الطبيب بسبب البلغم؟