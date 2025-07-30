البيض المتشقق.. آمن للأكل أم خطير؟

🔹 قبل الشراء:
يُفضل التخلص منها لاحتمال تعرضها للتلوث.
🔹 بعد الشراء أو في المنزل:
يمكن استخدامها بشرط طهيها جيدًا فورًا.
🔸 بيض تسرب محتواه من القشرة: يجب التخلص منه فورًا.
🔸 بيض غير متسرب وبغشائه الداخلي سليم: قد يكون آمنًا إذا تم طهيه جيدًا.
⚠️ تحذر التقارير من خطر السالمونيلا، خاصة على الأطفال، الحوامل، وكبار السن.
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