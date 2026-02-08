الأحد 2026-02-08 12:24 م

التعرق المفاجئ قد يكون علامة تحذيرية لمشكلة صحية خطيرة!

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 08-02-2026 11:53 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت الدكتورة ناتاليا سولوفيوفا، أخصائية أمراض القلب، أن التعرق المفرط دون سبب واضح قد لا يكون مجرد شعور بعدم الراحة، بل قد يشير إلى وجود أمراض خطيرة في القلب والأوعية الدموية.

اضافة اعلان

 

وقالت إن السيناريو الأكثر إثارة للقلق هو ظهور تعرق بارد ورطب، قشعريرة وبرودة في الجلد، وهو استجابة طبيعية للجهاز العصبي عند توتر شديد في الجسم. غالبا ما يصاحب هذه الحالة ألم ضاغط أو حارق خلف عظم الصدر، يمتد إلى لوح الكتف أو الفك السفلي، بالإضافة إلى غثيان ودوار، وقد يشير ذلك إلى احتشاء عضلة القلب. وأضافت أن الأشخاص المصابين بالسكري أو ارتفاع الكوليسترول يجب عليهم الاتصال بالإسعاف فورا عند ظهور هذه الأعراض، لأن التأخير قد يكون خطيرا جدا.

أما المرضى الذين يعانون من داء قلبي إقفاري، فيمكن أن يشير التعرق الشديد المصحوب بألم الصدر إلى ذبحة صدرية غير مستقرة، وهي مرحلة ما قبل احتشاء عضلة القلب وتتطلب دخول المستشفى فورا. كما يمكن أن يدل التعرق المزمن، خاصة أثناء الليل، مع ضعف وإرهاق متزايد، على التهاب عضلة القلب أو التهاب الشغاف، والتي غالبا ما تتطور بعد أمراض مثل التهاب اللوزتين، الالتهاب الرئوي أو الإنفلونزا.

وأكدت سولوفيوفا أن التعرق نادرا ما يكون العرض الوحيد لمشكلات القلب، مشددة على أنه إذا ظهر فجأة وبشكل حاد، يجب طلب المساعدة الطبية الطارئة فورا. أما إذا كان التعرق مستمرا بانتظام دون ألم حاد، ولكن مع وجود عوامل خطر أو عدوى حديثة، فيُنصح بإجراء فحص طبي شامل.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية استجابة لرؤية ولي العهد.. وزارة الثقافة تُطلق مشروع توثيق السردية الأردنية

توضيح هام من وزارة التربية حول دوام المدارس الخاصة في رمضان

أخبار محلية توضيح هام من وزارة التربية حول دوام المدارس الخاصة في رمضان

تعبيرية

طب وصحة التعرق المفاجئ قد يكون علامة تحذيرية لمشكلة صحية خطيرة!

لمُستخدمي "غوغل ميت".. إليكم هذه الميزة الجديدة

تكنولوجيا لمُستخدمي "غوغل ميت".. إليكم هذه الميزة الجديدة

سلطة المياه تبدأ تطبيق أعلى معايير حماية المعلومات في الأردن

أخبار محلية سلطة المياه تبدأ تطبيق أعلى معايير حماية المعلومات في الأردن

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يحاصر منزل أسير محرر في المنطقة الجنوبية من مدينة قلقيلية

شواحن الهواتف غير الأصلية.. لماذا عليكم تفاديها؟

تكنولوجيا شواحن الهواتف غير الأصلية.. لماذا عليكم تفاديها؟

ب

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة آخر جراء قصف الاحتلال على بيت لاهيا شمال قطاع غزة



 






الأكثر مشاهدة