التعرق المفاجئ قد يكون علامة تحذيرية لمشكلة صحية خطيرة!

أما المرضى الذين يعانون من داء قلبي إقفاري، فيمكن أن يشير التعرق الشديد المصحوب بألم الصدر إلى ذبحة صدرية غير مستقرة، وهي مرحلة ما قبل احتشاء عضلة القلب وتتطلب دخول المستشفى فورا. كما يمكن أن يدل التعرق المزمن، خاصة أثناء الليل، مع ضعف وإرهاق متزايد، على التهاب عضلة القلب أو التهاب الشغاف، والتي غالبا ما تتطور بعد أمراض مثل التهاب اللوزتين، الالتهاب الرئوي أو الإنفلونزا.
وأكدت سولوفيوفا أن التعرق نادرا ما يكون العرض الوحيد لمشكلات القلب، مشددة على أنه إذا ظهر فجأة وبشكل حاد، يجب طلب المساعدة الطبية الطارئة فورا. أما إذا كان التعرق مستمرا بانتظام دون ألم حاد، ولكن مع وجود عوامل خطر أو عدوى حديثة، فيُنصح بإجراء فحص طبي شامل.
