التعرق المفاجئ قد يكون علامة تحذيرية لمشكلة صحية خطيرة!

الوكيل الإخباري- أفادت الدكتورة ناتاليا سولوفيوفا، أخصائية أمراض القلب، أن التعرق المفرط دون سبب واضح قد لا يكون مجرد شعور بعدم الراحة، بل قد يشير إلى وجود أمراض خطيرة في القلب والأوعية الدموية.



