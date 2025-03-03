التمر الهندي أم العرقسوس: أيهما المشروب الأكثر فائدة في رمضان؟

الوكيل الإخباري- مع حلول شهر رمضان المبارك، تحتل المشروبات الرمضانية مكانة خاصة على موائد الإفطار، ويُعتبر التمر الهندي والعرقسوس من أبرز الخيارات التي يحرص الصائمون على تناولها. ولكن أيهما أكثر فائدة للصائم؟ نلقي الضوء على فوائد كل منهما:

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التمر الهندي: مشروب منعش بمزايا صحية

ترطيب الجسم: غني بالماء، يساعد في تعويض السوائل المفقودة أثناء الصيام.

تحسين الهضم: يساهم في تخفيف مشاكل الهضم مثل الإمساك والانتفاخ.

غني بمضادات الأكسدة: يساعد في تقليل الالتهابات ومكافحة الجذور الحرة.

تنظيم ضغط الدم: يحتوي على البوتاسيوم الذي يسهم في تنظيم ضغط الدم.

العرقسوس: مشروب تقليدي بخصائص علاجية

تحسين صحة الجهاز التنفسي: يساعد في تخفيف السعال وتهدئة التهاب الحلق.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: يعمل كمهدئ طبيعي للمعدة ويفيد في علاج قرحة المعدة والارتجاع الحمضي.

رفع مستوى الطاقة: يمنح الجسم شعورًا بالنشاط بعد ساعات الصيام.

دعم صحة القلب: يحتوي على مركبات قد تساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول.

أي المشروبين أكثر فائدة؟

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، يُفضل تجنب العرقسوس لأنه قد يرفع الضغط، بينما التمر الهندي سيكون الخيار الأنسب.

إذا كنت تواجه مشاكل في المعدة، فإن العرقسوس قد يكون مفيدًا لأنه يساعد في تهدئة قرحة المعدة والارتجاع الحمضي.

أما إذا كنت بحاجة إلى مشروب منعش لترطيب الجسم بعد الصيام، فإن التمر الهندي هو الخيار الأفضل بفضل غناه بالماء والفيتامينات.

الخلاصة: يعتمد اختيار المشروب الأفضل على حالتك الصحية، إذ يمكن أن يقدم كل من التمر الهندي والعرقسوس فوائد متعددة لكن بما يتناسب مع احتياجاتك.