التمر في رمضان الطاقة الطبيعية السريعة للجسم!

الثلاثاء، 24-02-2026 11:45 ص
الوكيل الإخباري-   التمر ليس مجرد فاكهة حلوة صغيرة، بل يُعتبر غذاءً أساسيًا يمنح الجسم طاقة فورية ويقلل الشعور بالجوع.



لماذا يخفف التمر الجوع بسرعة؟

التمر غني بالسكريات البسيطة: الغلوكوز والفركتوز، التي تمتص سريعًا في الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع فوري في الطاقة وتحفيز الدماغ على الشعور بالراحة، غالبًا خلال 15 إلى 30 دقيقة فقط.

كم تمرة تكفي؟

دراسات التغذية تشير إلى أن تناول تمرتين إلى ثلاث تمرات يوميًا كافٍ لتزويد الجسم بالطاقة دون رفع مفرط لمستوى السكر في الدم. هذا يجعله خيارًا مثاليًا لكسر الصيام أو حالات نقص الطاقة المفاجئة.

متى يتحول التمر إلى مشكلة؟

رغم فوائده، يُنصح بتجنب الإفراط في تناول التمر المحشو بالمكسرات أو المغطى بالشوكولاتة، لأنه يزيد السعرات الحرارية بسرعة وقد يؤثر على مستويات السكر في الدم، خصوصًا لدى مرضى السكري وأمراض القلب.

الصغير الغني بالطاقة

التمر صغير الحجم، لكنه غني بالطاقة: تحتوي التمرة الواحدة على 60-70 سعرة حرارية، وثلاث تمرات فقط توفر نحو 180 سعرة حرارية، ما يجعله وجبة مثالية للشحن السريع دون تخزين الدهون.
 
 


