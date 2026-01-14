التهابات الشتاء إهمالها قد يسبب أمراضاً أشد خطورةً

ويحذر من تجاهل الأعراض، خصوصاً استمرار الحمى، أو ضيق التنفس، أو السعال الطويل، لما قد يؤدي إليه ذلك من مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي، خاصة لدى الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.
ويشدد على أهمية التشخيص الصحيح، والالتزام بالعلاج المناسب، وتجنب الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية. كما يوصي بالوقاية عبر التغذية الجيدة، وشرب السوائل، والنوم الكافي، والتهوية، والابتعاد عن التدخين، إضافة إلى أخذ لقاح الإنفلونزا، مؤكداً أن الوقاية ونمط الحياة الصحي هما خط الدفاع الأول ضد التهابات الشتاء.
