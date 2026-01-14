الأربعاء 2026-01-14 01:09 م

التهابات الشتاء إهمالها قد يسبب أمراضاً أشد خطورةً

ت
تعبيرية
 
الأربعاء، 14-01-2026 11:09 ص

الوكيل الإخباري-   يوضح أطباء أن التهاب الحلق قد يبدو عرضاً بسيطاً، لكنه قد يمتد إلى الصدر والرئتين، خاصة في فصلي الخريف والشتاء مع زيادة انتشار الفيروسات وضعف المناعة. ويؤكد الدكتور عمر خدام أن معظم التهابات الحلق والصدر سببها فيروسات لا تحتاج إلى مضادات حيوية، بينما تكون العدوى البكتيرية أشد وتستدعي علاجاً طبياً دقيقاً.

اضافة اعلان


ويحذر من تجاهل الأعراض، خصوصاً استمرار الحمى، أو ضيق التنفس، أو السعال الطويل، لما قد يؤدي إليه ذلك من مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي، خاصة لدى الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة.


ويشدد على أهمية التشخيص الصحيح، والالتزام بالعلاج المناسب، وتجنب الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية. كما يوصي بالوقاية عبر التغذية الجيدة، وشرب السوائل، والنوم الكافي، والتهوية، والابتعاد عن التدخين، إضافة إلى أخذ لقاح الإنفلونزا، مؤكداً أن الوقاية ونمط الحياة الصحي هما خط الدفاع الأول ضد التهابات الشتاء.

 

زهرة الخليج 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

فن ومشاهير بعد أخبار تدهور حالتها الصحية.. شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وهذا ما قالته

وزارة الصناعة والتجارة

أخبار محلية الصناعة والتجارة: 1425 شكوى استقبلتها حماية المستهلك العام الماضي

غ

منوعات 2 مليون مخدوع.. كشف حقيقة المؤثرة نيا نوار صاحبة لقب أجمل فتاة في العالم

تعبيرية

أخبار محلية الحكومة تكشف عن موعد الانتهاء من تجهيز الملعب الجديد في عمره

سلطة وادي الاردن: ٢٥ مليون م٣ دخلت السدود خلال المنخفض الجوي الاخير

أخبار محلية سلطة وادي الاردن: 25 مليون م3 دخلت السدود خلال المنخفض الجوي الاخير

مطالب شعبية بإلزام شركات التأمين شمول الكوارث الطبيعية في بوالص المركبات

أخبار محلية مطالب شعبية بإلزام شركات التأمين شمول الكوارث الطبيعية في بوالص المركبات

المعايطة: قرار ترامب لن يؤثر على الأردن .. حظر الإخوان حُسم منذ سنوات

خاص بالوكيل المعايطة: قرار ترامب لن يؤثر على الأردن .. حظر الجماعة حُسم منذ سنوات

ع

شؤون برلمانية القبلان: شركات الكهرباء تتغول على المواطن الأردني



 






الأكثر مشاهدة