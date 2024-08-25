التهابات اللثة.. خطر يهدد الصحة العامة إذا لم يتم معالجته

وأشار التقرير إلى أن إهمال علاج مشكلات اللثة يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل أمراض القلب، السكري، وتدهور صحة الفم بشكل عام. كما يمكن أن تؤثر هذه المشكلات على الوزن والشهية، وتسبب التهاب اللسان والأسنان، مما ينعكس سلبًا على الصحة العامة.
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