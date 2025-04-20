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التهاب الجلد الدهني-كيف تحمي نفسك منه؟

فغق
تعبيرية
 
الأحد، 20-04-2025 09:27 ص

الوكيل الإخباري-   يُعد التهاب الجلد الدهني من الأمراض الجلدية الشائعة التي تصيب فروة الرأس ومناطق مثل الوجه، الصدر، وثنايا الجلد. وتتمثل أبرز أعراضه في القشور البيضاء أو الصفراء، احمرار الجلد، الحكة، وتقشر الجلد، وأحيانًا تساقط الشعر.

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رغم عدم معرفة السبب الدقيق، إلا أن هناك عوامل تزيد من احتمالية الإصابة، مثل: الإفراط في إفراز الدهون، التوتر، التغيرات الهرمونية، وبعض الأمراض كباركنسون وفيروس HIV، إلى جانب بعض الأدوية.


يعتمد العلاج على تخفيف الأعراض باستخدام الشامبوهات الطبية، الكريمات الموضعية، مضادات الفطريات، والعلاج الضوئي في بعض الحالات.


للوقاية، يُنصح بغسل الشعر بانتظام، تجنب المنتجات القاسية، تقليل التوتر، اتباع نظام غذائي صحي، واستخدام مرطب مناسب.

 

الكونسلتو

 
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