التهاب الجلد الدهني-كيف تحمي نفسك منه؟

رغم عدم معرفة السبب الدقيق، إلا أن هناك عوامل تزيد من احتمالية الإصابة، مثل: الإفراط في إفراز الدهون، التوتر، التغيرات الهرمونية، وبعض الأمراض كباركنسون وفيروس HIV، إلى جانب بعض الأدوية.
يعتمد العلاج على تخفيف الأعراض باستخدام الشامبوهات الطبية، الكريمات الموضعية، مضادات الفطريات، والعلاج الضوئي في بعض الحالات.
للوقاية، يُنصح بغسل الشعر بانتظام، تجنب المنتجات القاسية، تقليل التوتر، اتباع نظام غذائي صحي، واستخدام مرطب مناسب.
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