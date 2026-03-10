الثلاثاء 2026-03-10 01:04 م

الثمرة الذهبية.. كيف يحميك الأفوكادو من ارتفاع ضغط الدم؟

الثمرة الذهبية.. كيف يحميك الأفوكادو من ارتفاع ضغط الدم؟ اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/health/ctj2q9b
تعبيرية
 
الثلاثاء، 10-03-2026 12:49 م
الوكيل الإخباري-   تشير دراسات حديثة إلى أن تناول الأفوكادو بانتظام قد يسهم في خفض ضغط الدم ودعم صحة القلب.اضافة اعلان


وأظهرت إحدى الدراسات أن تناول نحو 2.5 حبة أفوكادو أسبوعيًا، أي ما يعادل خمس حصص، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 17%، حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل نمط الحياة والوزن وجودة النظام الغذائي.

فوائد الأفوكادو لصحة القلب

بحسب الباحثين، تسهم هذه الفاكهة التي يطلق عليها أحيانًا "الثمرة الذهبية" في دعم صحة القلب عبر تحسين مستويات السكر في الدم وتقليل الالتهابات. فقد أظهرت دراسة أُجريت على بالغين يعانون من زيادة الوزن أو مقاومة الإنسولين أن تناول حبة أفوكادو يوميًا لمدة 12 أسبوعًا ساعد على تحسين مستوى السكر وخفض مؤشرات الالتهاب مثل البروتين التفاعلي عالي الحساسية.

كما يساعد الأفوكادو على خفض الكوليسترول الضار وتحسين جودة النظام الغذائي والنوم، إذ يرتبط تناول حصتين أسبوعيًا أو أكثر بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 16%، وأمراض الشريان التاجي بنسبة 21%.

ووفقًا لموقع Verywell Health، تحتوي ثمرة الأفوكادو على عناصر غذائية مهمة تدعم صحة القلب وضغط الدم، من أبرزها:

البوتاسيوم: يساعد على تنظيم تأثير الصوديوم في ضغط الدم.

المغنيسيوم: يقلل مقاومة الأوعية الدموية ويسهّل تدفق الدم.

الدهون الأحادية غير المشبعة: تساهم في خفض الكوليسترول الضار وتقليل الالتهابات.

الألياف والفيتوستيرولات: تدعم استقلاب الدهون وتوفر خصائص مضادة للأكسدة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ز

شؤون برلمانية نائب يسأل: أين الدراسة الاكتوارية للضمان؟.. ورئيس لجنة العمل يرد عليه

أسعار الذهب مستمرة في رحلة الصعود عالمياً والنفط ينخفض

أسواق ومال أسعار الذهب مستمرة في رحلة الصعود عالمياً والنفط ينخفض

الثمرة الذهبية.. كيف يحميك الأفوكادو من ارتفاع ضغط الدم؟ اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/health/ctj2q9b

طب وصحة الثمرة الذهبية.. كيف يحميك الأفوكادو من ارتفاع ضغط الدم؟

ز

أخبار محلية وزير: مسؤولين سابقين أجلوا ورحلوا مشكلة الضمان لسنوات عديدة

استراتيجيات فعّالة للحفاظ على طاقتك أثناء الصيام اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/health/m5m0akh

منوعات استراتيجيات فعّالة للحفاظ على طاقتك أثناء الصيام

ت

أخبار محلية وزير العمل: كل 4.8 عاملين مشتركين بالضمان يصرفون على متقاعد واحد

توقعات فلكية تكشف موعد "عيد الفطر" في الدول العربية اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/entertainment/r2s3j19

منوعات توقعات فلكية تكشف موعد "عيد الفطر" في الدول العربية

وزارة العدل تتجه لأتمتة خدمات الكاتب العدل وتوسيع صلاحياته

أخبار محلية وزارة العدل تتجه لأتمتة خدمات الكاتب العدل وتوسيع صلاحياته



 






الأكثر مشاهدة