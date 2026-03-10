الثمرة الذهبية.. كيف يحميك الأفوكادو من ارتفاع ضغط الدم؟

وأظهرت إحدى الدراسات أن تناول نحو 2.5 حبة أفوكادو أسبوعيًا، أي ما يعادل خمس حصص، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 17%، حتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل نمط الحياة والوزن وجودة النظام الغذائي.
فوائد الأفوكادو لصحة القلب
بحسب الباحثين، تسهم هذه الفاكهة التي يطلق عليها أحيانًا "الثمرة الذهبية" في دعم صحة القلب عبر تحسين مستويات السكر في الدم وتقليل الالتهابات. فقد أظهرت دراسة أُجريت على بالغين يعانون من زيادة الوزن أو مقاومة الإنسولين أن تناول حبة أفوكادو يوميًا لمدة 12 أسبوعًا ساعد على تحسين مستوى السكر وخفض مؤشرات الالتهاب مثل البروتين التفاعلي عالي الحساسية.
كما يساعد الأفوكادو على خفض الكوليسترول الضار وتحسين جودة النظام الغذائي والنوم، إذ يرتبط تناول حصتين أسبوعيًا أو أكثر بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 16%، وأمراض الشريان التاجي بنسبة 21%.
ووفقًا لموقع Verywell Health، تحتوي ثمرة الأفوكادو على عناصر غذائية مهمة تدعم صحة القلب وضغط الدم، من أبرزها:
البوتاسيوم: يساعد على تنظيم تأثير الصوديوم في ضغط الدم.
المغنيسيوم: يقلل مقاومة الأوعية الدموية ويسهّل تدفق الدم.
الدهون الأحادية غير المشبعة: تساهم في خفض الكوليسترول الضار وتقليل الالتهابات.
الألياف والفيتوستيرولات: تدعم استقلاب الدهون وتوفر خصائص مضادة للأكسدة.
