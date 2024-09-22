الجروح السطحية تهددك بمرض جلدي خطير- لا تتجاهلها

12:18 م

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الوكيل الإخباري- يُعرف "السنط" باسم الثآليل، هو نوع من الزوائد الجلدية التي تظهر نتيجة الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وهذه الثآليل غير سرطانية ولكنها قد تكون مزعجة بسبب مظهرها أو موقعها في الجسم. تتنوع أسباب ظهور السنط والتي قد تحدث نتيجة جرح أو خدش بسطح الجلد. اضافة اعلان





أسباب ظهور مرض السنط

1- الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV):

السبب الرئيسي لظهور السنط هو التعرض لفيروس الورم الحليمي البشري، الذي يدخل الجسم عبر الجلد أو الأغشية المخاطية، وهناك أكثر من 100 نوع من هذا الفيروس، وبعضها يسبب أنواعًا مختلفة من الثآليل الجلدية.



2- التلامس المباشر مع شخص مصاب:

قد ينتقل الفيروس بسهولة من شخص إلى آخر من خلال التلامس المباشر مع الجلد المصاب، ويمكن أن يحدث هذا الانتقال أثناء المصافحة أو لمس أغراض مشتركة مثل المناشف أو أدوات الحلاقة.



3- ضعف الجهاز المناعي:

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسنط. على سبيل المثال، المرضى المصابون بأمراض مزمنة مثل السكري، أو الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، قد يكونون عرضة لظهور السنط بشكل متكرر.



4- الجروح والخدوش الجلدية:

يمكن للفيروس أن يدخل إلى الجسم بسهولة أكبر عند وجود جروح سطحية أو خدوش في الجلد، وهذه الفتحات الصغيرة في الجلد تتيح للفيروس الوصول إلى طبقات الجلد الداخلية، حيث يتكاثر ويؤدي إلى ظهور السنط.



5- الرطوبة والبيئات الدافئة:

البيئات الرطبة والدافئة تشكل بيئة مناسبة لنمو فيروس الورم الحليمي البشري، لذلك، يمكن أن تزيد الأماكن العامة مثل حمامات السباحة أو غرف تبديل الملابس من خطر الإصابة بالفيروس بسبب التلامس مع الأسطح الملوثة.



كيف يمكن الوقاية من مرض السنط؟

1-الحفاظ على نظافة اليدين

2- تجنب مشاركة الأدوات الشخصية

3- تغطية الجروح والخدوش

4- استخدام أحذية في الأماكن العامة

5- تقوية جهاز المناعة



