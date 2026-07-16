الخميس 2026-07-16 02:06 م

الجزر أم عصير الجزر؟ أيهما يمنح عينيك فائدة أكبر؟

ثبق
تعبيرية
 
الخميس، 16-07-2026 11:24 ص
الوكيل الإخباري-   يُعدّ الجزر من أشهر الأطعمة المرتبطة بصحة العين، لاحتوائه على البيتا كاروتين الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ الضروري للحفاظ على الرؤية وصحة سطح العين.اضافة اعلان


ويمنح عصير الجزر جرعة مركزة من هذه المادة وقد يكون امتصاصها أسهل، لكنه يفقد جزءًا من الألياف الموجودة في الجزر الكامل، والتي تساعد على الشبع وتنظيم الهضم.

ويسهم فيتامين أ في إنتاج بروتين الرودوبسين المسؤول عن الرؤية في الإضاءة الخافتة، كما يحتوي الجزر على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين التي تدعم صحة العين.

ورغم فوائده، لا يؤدي تناول كميات إضافية من الجزر إلى تحسين النظر مباشرة لدى من يحصلون على حاجتهم من الفيتامينات، لذا ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي متنوع وإجراء فحوصات دورية للعين.
 
 


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