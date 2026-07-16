الجزر أم عصير الجزر؟ أيهما يمنح عينيك فائدة أكبر؟

ويمنح عصير الجزر جرعة مركزة من هذه المادة وقد يكون امتصاصها أسهل، لكنه يفقد جزءًا من الألياف الموجودة في الجزر الكامل، والتي تساعد على الشبع وتنظيم الهضم.
ويسهم فيتامين أ في إنتاج بروتين الرودوبسين المسؤول عن الرؤية في الإضاءة الخافتة، كما يحتوي الجزر على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين التي تدعم صحة العين.
ورغم فوائده، لا يؤدي تناول كميات إضافية من الجزر إلى تحسين النظر مباشرة لدى من يحصلون على حاجتهم من الفيتامينات، لذا ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي متنوع وإجراء فحوصات دورية للعين.
-
أخبار متعلقة
-
دراسة تكشف فوائد القيلولة القصيرة لصحة الدماغ
-
نيوزيلندا ترصد سلالة "إتش 5" من إنفلونزا الطيور لأول مرة
-
5 فوائد صحية لتمارين عضلات الجذع تعرف عليها - صور
-
دراسة تكشف تأثير وجبة الإفطار على صحة الجسم والطاقة
-
خبراء يوضحون فوائد ومخاطر تشغيل المروحة أثناء النوم
-
دراسة يابانية: سرعة تناول الطعام ترتبط بمشكلات صحية
-
فوائد تناول التمر على الريق يوميًا.. ماذا يحدث لجسمك؟
-
باحثون يطورون عدسات لاصقة مخصصة بالطباعة ثلاثية الأبعاد