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الجلوس الطويل خطر على حياة مريض السكري

مرض السكري
مرض السكري




 

الثلاثاء، 06-08-2024 10:28 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت دراسة جديدة بأن الجلوس كثيراً لمرضى السكري مع عدم الحصول على ما يكفي من التمارين والنشاط البدني، يرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة بنسبة 73%.

ووجد الباحثون أنه بالنسبة لمرضى السكري الذين يجلسون طويلاً يمكن أن يؤدي النشاط البدني المتوسط لمدة 150 دقيقة أسبوعياً إلى إلغاء الأثر السلبي لهذا النمط، والذي يؤدي إلى زيادة خطر الوفاة المبكرة.


ووفق "مديكال نيوز توداي"، أجريت الدراسة في جامعة كولومبيا، واعتمدت الدراسة على بيانات المسح الوطني الأمريكي.


ووجد الباحثون أن الالتزام بإرشادات النشاط البدني الموصى بها يمكن أن يعوض عن الانخفاض في طول العمر المرتبط بأسلوب الحياة المستقر للأشخاص المصابين بالسكري.


تدفق الدم
وقالت ساندرا ألبريشت الباحثة الرئيسية: "الجلوس لفترة طويلة قد يؤدي إلى مشاكل في تدفق الدم، وخاصة إلى الجزء السفلي من الجسم، وإلى تطور جلطات الدم، التي قد ينجم عنها نوبات قلبية وسكتات دماغية، من بين عواقب أخرى".


كذلك يؤدي "إبطاء تدفق الدم إلى إبطاء معالجة الدهون بسبب انخفاض مستويات الإنزيمات في الجسم التي تساعد في هذه العملية، وزيادة مقاومة الأنسولين، وضعف العضلات".


وبالنسبة لمن يتطلب عملهم الجلوس فترات طويلة، اقترحت ألبريشت "استخدام السلالم بدلاً من المصعد، والوقوف أو عقد اجتماعات المشي إذا أمكن، وممارسة الهوايات التي تتطلب نشاطاً مثل البستنة، والرقص، وما إلى ذلك".


ونصحت الباحثة من يجلوس طويلاً في العمل بالوقوف والتحرك كل 30 إلى 60 دقيقة، وقالت: "إذا كان التحرك غير ممكن، فقف على الأقل". 

 

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طب وصحة الجلوس الطويل خطر على حياة مريض السكري





 


 



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