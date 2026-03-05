الخميس 2026-03-05 12:47 م

الجلوس الطويل يرفع مخاطر المشاكل الصحية المزمنة

الخميس، 05-03-2026 11:18 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة أن قلة النشاط البدني ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثاني، أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم. وأشار الباحثون إلى أن الجلوس الطويل يوميًا يقلل من كفاءة الدورة الدموية ويؤثر على التمثيل الغذائي، ما يزيد من احتمالية تراكم الدهون ومشاكل السكر في الدم.اضافة اعلان


ولتجنب هذه المخاطر، ينصح الأطباء بالمشي يوميًا أو ممارسة تمارين بسيطة لمدة 30 دقيقة على الأقل، إضافة إلى الحرص على الحركة المتكررة خلال اليوم، مثل الوقوف أو التمدد كل ساعة، لتعزيز صحة القلب والعضلات والتمثيل الغذائي.
 
 
 


