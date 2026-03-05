الجلوس الطويل يرفع مخاطر المشاكل الصحية المزمنة

ولتجنب هذه المخاطر، ينصح الأطباء بالمشي يوميًا أو ممارسة تمارين بسيطة لمدة 30 دقيقة على الأقل، إضافة إلى الحرص على الحركة المتكررة خلال اليوم، مثل الوقوف أو التمدد كل ساعة، لتعزيز صحة القلب والعضلات والتمثيل الغذائي.
-
أخبار متعلقة
-
ماذا تأكل في السحور لتتجنب التعب؟
-
لماذا يجب التوقف عن الطعام قبل النوم بثلاث ساعات؟
-
كيف يؤثر الكافيين على الدماغ وما هي الكمية الآمنة يومياً؟
-
بعد وجبتك مباشرة.. ما يجب تجنبه للحفاظ على هضم صحي
-
أطعمة لتحسين المزاج في فصل الربيع
-
صيام مرضى الضغط في رمضان ومتى يجب الإفطار فوراً
-
الأسباب الأكثر شيوعا للدوار
-
تحذير لمستخدمي المكملات الغذائية من "خطأ فادح" قد يضر بالصحة