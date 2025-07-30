الأربعاء 2025-07-30 01:33 م
 

الجمع بين الشاي الساخن والتدخين.. عادة "مريحة" ولكن مدمّرة

فبا
تعبيرية
 
الأربعاء، 30-07-2025 12:58 م

الوكيل الإخباري-   حذّر خبراء صحة من عادة شائعة تبدو غير ضارة لكنها تشكّل خطرًا كبيرًا: شرب الشاي الساخن مع تدخين السجائر.

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ووفقًا لتقرير نُشر عام 2023، فإن هذا السلوك قد يرفع خطر الإصابة بعدة أمراض مزمنة وخطيرة، منها:
🔥 سرطان المريء: حرارة الشاي تُضعف بطانة المريء، والتدخين يضاعف الضرر.
🫁 سرطان الرئة: التهيج الناتج عن الحرارة والدخان يزيد التدهور الرئوي.
🗣️ سرطان الحلق: يضعف الأنسجة ويزيد خطر السرطان في الحنجرة.
❤️ أمراض القلب: الكافيين والنيكوتين يرفعان الضغط ويزيدان نبضات القلب.
🥴 قرحة المعدة: الشاي يحفز الأحماض، والتدخين يُضعف بطانة المعدة.
🧠 ضعف الذاكرة: التأثير على تدفق الدم وزيادة التدهور المعرفي.
🧨 السكتة الدماغية: تضييق الأوعية وارتفاع ضغط الدم يزيد الخطر، خاصة لمرضى الضغط والسكري.


📌 الخلاصة: الجمع بين الشاي الساخن والتدخين ليس مهدئًا بل مهدّدًا للحياة. التخلّي عن هذه العادة خطوة أساسية لتحسين الصحة والوقاية من مضاعفات خطيرة.

 

لبنان 24 

 
 
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