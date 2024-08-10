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الجهد العقلي الشديد يسبب معاناة نفسية

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تعبيرية




 

السبت، 10-08-2024 12:32 م

الوكيل الإخباري-   توصلت دراسة جديدة إلى أن استخدام قوة العقل إلى أقصى حد قد يؤدي إلى بعض المشاعر غير السارة، بغض النظر عن نوع التحدي العقلي.

وحلّل الباحثون بيانات من 170 دراسة بحثت في كيفية استجابة الأشخاص لمتطلبات الأداء، ووجدوا أن الجهد العقلي يؤدي غالباً إلى معاناة نفسية.


وفي تجربة أجراها فريق البحث من جامعتي ماستريخت ورادبوند، تم تحدي ما يقرب من 4700 شخص بما في ذلك الطلاب، والرياضيون الهواة، والعمال، لإكمال مهام معرفية مختلفة ثم تقييم مشاعرهم.


ووفق "هيلث داي"، ارتبط الجهد العقلي الأكبر في التجربة بالإحباط، أو الانزعاج، أو التوتر، لدى جميع الفئات وبغض النظر عن طبيعة المهمة.


وإجابة على سؤال: لماذا يتولى الناس مهام صعبة على الرغم من هذا التأثير؟ قال الدكتور إريك ليجليفالد الباحث المشارك: "لأن الفوائد قد تفوق التكاليف".


وأضاف موضحاً "الدرس المستفاد من هذه الدراسة هو أنه عندما يُطلب من الناس بذل جهد عقلي كبير، ينبغي التأكد من دعمهم أو مكافأتهم على جهدهم".

 

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gnews

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