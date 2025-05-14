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الخضار الورقية الأكثر فائدة لكبار السن

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أرشيفية
 
الأربعاء، 14-05-2025 07:19 ص

الوكيل الإخباري-  يشير الدكتور يفغيني أرزاماستسيف خبير التغذية إلى أن البقدونس هو من أكثر الخضروات فائدة لكبار السن، لأنه يحتوي على فيتاميني C و K، بالإضافة إلى الألياف الغذائية.

ووفقا له، تؤثر الألياف الغذائية إيجابيا على ميكروبيوم الأمعاء والحركة الدودية المعوية، وتحسن الهضم، كما أنها تخفض مستوى الكوليسترول. أما فيتامين C الموجود في البقدونس فيعمل على تعزيز الأداء الطبيعي لمنظومة المناعة.

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ويستطرد، ويحسن فيتامين К سيولة الدم ويساهم في تكوين خلاياه وتجديدها. وهذا مهم لكبار السن، الذين يعانون من ارتفاع لزوجة الدم، أو على العكس، يصعب إيقاف نزيفهم.


ويوصي الطبيب، الأشخاص الذي يعانون الحساسية أو عدم تحمل البقدونس بعدم تناوله، وكذلك في حالة تفاقم أمراض الجهاز الهضمي وأمراض المرارة وقنواتها.


ومن جانبه يشير الدكتور ألكسندر سورجيك خبير التغذية، إلى أن البقدونس والكركم والسبانخ والبقول والفواكه المجففة والمكسرات والبذور تساعد في الحفاظ على صحة المفاصل.

 

RT

 
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