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الخضار رقم 1 لعلاج الكوليسترول

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 03-09-2024 10:16 ص
الوكيل الإخباري - لا خلاف على القيمة الغذائية العالية لجميع الخضراوات، ولكن هناك نوعاً محدداً منها ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.اضافة اعلان


والخضار المقصود هنا هو براعم بروكسل، التي تحتل المرتبة الأولى بين الخضراوات التي تخفض الكوليسترول الضار بالدم، بحسب موقع "EatingWell".

ويقل خطر الإصابة بأمراض القلب عند تناول براعم بروكسل للأسباب التالية:

الألياف القابلة للذوبان
عند تناول نصف كوب من براعم بروكسل، يحصل الجسم على 2 جرام من الألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء، التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار بالدم.

مضادات الأكسدة
في دراسة منشورة في مجلة "Nutrients" عام 2019، وجد الباحثون أن براعم بروكسل تحمي خلايا القلب من التلف الناجم عن الشوارد الحرة بفضل محتواها العالي من كيرسيتين وكايمبفيرول، وهما من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم. كما تحتوي براعم بروكسل أيضاً على فيتامين سي، الذي يتميز بخصائصه المضادة للأكسدة.

مركبات نشطة بيولوجياً
أظهرت دراسة منشورة في المجلة البريطانية للتغذية عام 2021 أن خطر الإصابة بتصلب الشرايين لدى النساء ينخفض بنسبة 46% عند تناول أكثر من نصف كوب من براعم بروكسل النيئة يومياً. ويعتقد الباحثون أن براعم بروكسل تستمد قدرتها على الحد من الإصابة بتصلب الشرايين من احتوائها على مركبات نشطة بيولوجياً، مثل البكتين وفيتامين ك والفلافونول.

الكونسلتو
 
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