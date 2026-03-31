الثلاثاء 2026-03-31 12:08 م

"الخميرة الطبيعية".. سر الخبز الذي لا يرفع سكر الدم

الثلاثاء، 31-03-2026 10:19 ص
الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسات طبية أن خبز الخميرة الطبيعية يتميز بتأثير إيجابي على مستويات سكر الدم مقارنة بالأنواع الأخرى من الخبز المصنع بالخميرة الفورية.اضافة اعلان


وتعود هذه الفاعلية إلى عملية التخمير الطويلة التي تقوم بها البكتيريا النافعة، والتي تعمل على تكسير النشا والسكريات المعقدة في الدقيق، مما يؤدي إلى خفض "المؤشر الجلايسيمي" للخبز وبطء امتصاص الجلوكوز في الجسم.

ويساعد حمض اللاكتيك الناتج عن التخمير الطبيعي في تقليل سرعة تفريغ المعدة، وهو ما يمنع الارتفاعات الحادة والمفاجئة في سكر الدم بعد تناول الوجبات.
 
وأشارت المعطيات إلى أن هذا النوع من الخبز لا يساهم فقط في استقرار مستويات الأنسولين، بل يعزز أيضاً صحة الجهاز الهضمي ويزيد من توفر المعادن الأساسية للجسم، مما يجعله خياراً آمناً ومفضلاً لمرضى السكري والراغبين في الحفاظ على وزن صحي.
 
 


