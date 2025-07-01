الدهون الحشوية.. كيف تتخلّص منها لتحمي صحتك وتُطيل عمرك؟

الوكيل الإخباري- في أعماق الجسم، حيث لا يُرى ولا يُلمس، يختبئ نوع خطير من الدهون يلتف حول الأعضاء الحيوية كالكبد والكلى والقلب، مسببًا التهابات مزمنة ومضاعفات قد تؤدي إلى السكري وأمراض القلب وربما الزهايمر. إنها الدهون الحشوية، العدو الخفي لصحة الإنسان.

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ورغم أن هذه الدهون ترتبط عادةً ببروز البطن، فإن بعض الأشخاص "النحفاء" خارجيًا قد يملكون مستويات مرتفعة منها، فيما يُعرف طبيًا بـ"النحافة الدهنية" أو TOFI (Thin Outside, Fat Inside).



خطر يمتد إلى الدماغ

وفقًا للدكتورة كيلين نيوتيس، أخصائية الأعصاب الوقائية، فإن الدهون الحشوية تفرز مواد التهابية تؤثر على الدماغ مباشرة، وتُسرّع من ظهور ضمور في الذاكرة وتشابكات تاو المرتبطة بمرض الزهايمر. ويبدأ هذا التدهور أحيانًا في الأربعينيات، قبل ظهور أي أعراض إدراكية واضحة.



الدكتور أندرو فريمان، مدير الوقاية من أمراض القلب في دنفر، حذّر من أن هذه الدهون "غير صحية من الناحية الأيضية"، وأنها تسهم في مقاومة الإنسولين، ما يجعلها عاملًا خفيًا في تطور السكري وأمراض الشيخوخة.



كيف تعرف أنك تحمل دهونًا حشوية؟

محيط الخصر:

أكثر من 88.9 سم للنساء

أكثر من 101.6 سم للرجال

يعني خطرًا أكبر.

الكتلة العضلية الخالية من الدهون: انخفاضها يعني احتمالية أعلى لوجود دهون مخفية في الجسم.



قياسات متقدمة:

فحص DEXA

موازين بيومترية منزلية

توفر تقييمًا أدق لنسب الدهون الداخلية.



كيف تتخلص من الدهون الحشوية؟

الخبر السار، كما يقول فريمان: "الدهون الحشوية قابلة للعكس". ويتطلب ذلك تغييرًا جادًا في نمط الحياة:

1. التمارين البدنية

كارديو يومي: المشي السريع لمدة 30 دقيقة على الأقل.

تمارين القوة: مثل البلانك، الرفعة الميتة، السحب، والضغط.

زيادة الأوزان والتكرارات تدريجيًا لتحفيز حرق الدهون وبناء العضلات.

2. النظام الغذائي

اتبع نظام البحر الأبيض المتوسط:

غني بالخضروات، الفواكه، زيت الزيتون، المكسرات، الحبوب الكاملة، والأسماك.

قلل من اللحوم الحمراء والحلويات.

تجنّب الأطعمة المصنعة والمعلبة والسكريات المضافة.



نصيحة أخيرة

الدهون الحشوية لا تُرى بالعين، لكنها تُهلك الجسد والعقل بصمت. راقب محيط خصرك، تحرّك كل يوم، وكلْ بوعي — فالصحة تبدأ من الداخل، حيث لا يرى الناس… لكن يشعر بها الجسم والعقل لسنوات.

CNN