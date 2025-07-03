الخميس 2025-07-03 03:20 م
 

الدوخة شائعة في الصيف- نصائح تساعد على التخلص منها

عتخع
تعبيرية
 
الخميس، 03-07-2025 01:56 م

الوكيل الإخباري-   أوضح استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، الدكتور شريف حتة، أن الدوخة خلال فصل الصيف غالبًا ما تعود إلى قلة شرب الماء، فقدان الترطيب، والتعرض لأشعة الشمس الحارقة، وليس بالضرورة أن تكون ناتجة عن القولون العصبي بشكل مباشر، إلا أن بعض المصابين به قد يعانون من أعراض مصاحبة مثل الدوخة نتيجة التوتر أو ضعف التغذية.

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طرق الوقاية والتخلص من الدوخة في الصيف:
الإكثار من شرب الماء للحفاظ على ترطيب الجسم.
تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في أوقات الذروة.
تناول أطعمة مرطبة مثل البطيخ، الشمام، والكانتلوب.
الاعتماد على تغذية غنية بالألياف، وتجنّب الوجبات السريعة.
تقليل استهلاك المشروبات الغنية بالكافيين (كالشاي، القهوة، والمشروبات الغازية) لأنها تُفقد الجسم الماء.


تأثير الرطوبة على التنفس:
ونبّه الدكتور حتة إلى أن الرطوبة العالية تؤثر سلبًا على عملية التنفس، لذا يُنصح بالبقاء في أماكن جيدة التهوية خلال موجات الحر.

 

الكونسلتو 

 
 
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