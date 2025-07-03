الدوخة شائعة في الصيف- نصائح تساعد على التخلص منها

طرق الوقاية والتخلص من الدوخة في الصيف:
الإكثار من شرب الماء للحفاظ على ترطيب الجسم.
تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في أوقات الذروة.
تناول أطعمة مرطبة مثل البطيخ، الشمام، والكانتلوب.
الاعتماد على تغذية غنية بالألياف، وتجنّب الوجبات السريعة.
تقليل استهلاك المشروبات الغنية بالكافيين (كالشاي، القهوة، والمشروبات الغازية) لأنها تُفقد الجسم الماء.
تأثير الرطوبة على التنفس:
ونبّه الدكتور حتة إلى أن الرطوبة العالية تؤثر سلبًا على عملية التنفس، لذا يُنصح بالبقاء في أماكن جيدة التهوية خلال موجات الحر.
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