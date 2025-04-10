الذبحة الصدرية قد تصيب بعض المرضى دون أعراض ظاهرة

الوكيل الإخباري- أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى أن مرضى السكري الذين يعانون من التهاب الأعصاب قد يتعرضون للإصابة بالذبحة الصدرية دون أن تظهر عليهم الأعراض المعتادة مثل ألم الصدر.

اضافة اعلان



وأوضح موافي في برنامج "ربي زدني علمًا" على قناة صدى البلد أن الاعتلال العصبي الذي يعاني منه هؤلاء المرضى يمنعهم من الشعور بالألم الناتج عن الذبحة الصدرية، وذلك بسبب تآكل الأعصاب المسؤولة عن الإحساس بالألم.



وأشار إلى ضرورة أن يقوم مرضى السكري الذين يعانون من التهاب الأعصاب بإجراء رسم قلب بالمجهود بانتظام للكشف المبكر عن الذبحة الصدرية، وذلك لتفادي المضاعفات الصحية المحتملة.