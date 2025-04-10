الخميس 2025-04-10 12:31 م
 

الذبحة الصدرية قد تصيب بعض المرضى دون أعراض ظاهرة

غا
تعبيرية
 
الخميس، 10-04-2025 11:47 ص

الوكيل الإخباري-   أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى أن مرضى السكري الذين يعانون من التهاب الأعصاب قد يتعرضون للإصابة بالذبحة الصدرية دون أن تظهر عليهم الأعراض المعتادة مثل ألم الصدر.

اضافة اعلان


وأوضح موافي في برنامج "ربي زدني علمًا" على قناة صدى البلد أن الاعتلال العصبي الذي يعاني منه هؤلاء المرضى يمنعهم من الشعور بالألم الناتج عن الذبحة الصدرية، وذلك بسبب تآكل الأعصاب المسؤولة عن الإحساس بالألم.


وأشار إلى ضرورة أن يقوم مرضى السكري الذين يعانون من التهاب الأعصاب بإجراء رسم قلب بالمجهود بانتظام للكشف المبكر عن الذبحة الصدرية، وذلك لتفادي المضاعفات الصحية المحتملة.

 

الكونسلتو 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 4.11% لشهر شباط من عام 2025

ل

نعـي فـاضل الحاج وائل سعيد الناصر في ذمة الله

جانب من توقيع الاتفاقية

أخبار محلية توقيع مذكرة تفاهم بين "العمل" و"الإحصاءات"

أرشيفية

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ل

أسواق ومال صعود البورصات الآسيوية بعد تعليق ترامب الرسوم الأمريكية الجديدة

تغعا

طب وصحة أسباب ظهور البقع البيضاء على الأظافر وطرق علاجها

فع

أخبار الشركات "جورامكو" تختتم بنجاح مشاركتها الأولى في مؤتمر ومعرض جنوب آسيا 2025 لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات

غا

طب وصحة الذبحة الصدرية قد تصيب بعض المرضى دون أعراض ظاهرة



 
 





الأكثر مشاهدة