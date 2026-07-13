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الزبادي قبل النوم.. هل يساعد الأطفال على نوم أفضل؟

يثب
تعبيرية
 
الإثنين، 13-07-2026 11:26 ص
الوكيل الإخباري-   تشير دراسات وخبراء تغذية إلى أن تناول الزبادي قبل النوم قد يساعد بعض الأشخاص على الاسترخاء وتحسين جودة النوم، بفضل احتوائه على التربتوفان، وهو حمض أميني يستخدمه الجسم لإنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم دورة النوم.اضافة اعلان


وأوضح الخبراء أن التربتوفان الموجود في منتجات الألبان قد يعزز الشعور بالنعاس ويقلل الاستيقاظ أثناء الليل، خاصة عند تناوله مع الكربوهيدرات الطبيعية.

وينصح باختيار الزبادي الطبيعي أو الغني بالبروبيوتيك وقليل السكر، مع إمكانية إضافة الفواكه أو كمية بسيطة من العسل. ويؤكد المختصون أن الزبادي ليس علاجًا للأرق، لكنه قد يكون جزءًا من نظام غذائي يساعد على نوم أفضل إلى جانب العادات الصحية المنتظمة.
 
 


gnews

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