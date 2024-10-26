السيدات أكثر عرضة لهشاشة العظام من الرجال.. حقيقة أم خرافة؟

الوكيل الإخباري- تعتبر هشاشة العظام من المشكلات الصحية الشائعة لدى الكثير من الأشخاص، وتصيب هشاشة العظام الرجال والنساء على حد سواء، وتؤدي إلى تأثيرات سلبية على صحة الإنسان، من بينها سهولة الإصابة بالكسور بمجرد القيام بأعمال بسيطة.

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وفي هذا الصدد، نوضح حقيقة أن السيدات أكثر عرضة من الرجال للإصابة بهشاشة العظام، وذلك حسبما ذكره الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي.



هشاشة العظام عند النساء تعتبر السيدات أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام مقارنة بالرجال، وذلك لأن كتلة عظام السيدات أقل من كتلة عظام الرجال.



ورغم أن النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام مقارنة بالرجال، إلا أن هناك بعض الأسباب المشتركة بين الجنسين التي قد تؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام، ومن بينها عدم ممارسة الرياضة، وعدم تناول البيض واللبن والسمك، مما ينتج عنه مشكلات كثيرة بالعظام، منها الهشاشة.



ووفقًا لموقع "Health&Human Research"، ينصح الأطباء بالكشف المبكر عن صحة العظام وإجراء الفحوصات، بمجرد بلوغ سن الخمسين، خاصةً للأشخاص الذين أصيبوا بكسور سابقة في العظام. ويشدد الأطباء على ضرورة تناول المكملات الغذائية والكالسيوم تحت إشراف طبي، لأن التقدم في السن يؤدي إلى ضعف العظام والإصابة بالهشاشة.



تُسبب هشاشة العظام ضعفًا في عضلات الجسم، وتؤدي إلى ضعف الروابط بين العظام، ويظهر ذلك بصورة أوضح عند القيام من الكرسي، إذ يشعر الشخص غالبًا بآلام شديدة في المفاصل.