الشاي ليس للأطفال.. تعرف على مخاطره الخفية

وبحسب موقع "onlymyhealth"، فإن الكافيين يبقى في جسم الطفل لفترة أطول من البالغين، ويؤدي إلى الأرق، وفرط النشاط، وضعف امتصاص الحديد والكالسيوم، الضروريين للنمو.
ورغم استخدام الشاي تقليديًا لتهدئة الأطفال، فإن الخبراء ينصحون باستبداله بمشروبات صحية مثل:
حليب الكركم لتقوية المناعة.
شاي البابونج أو النعناع الخالي من الكافيين.
ماء دافئ مع ليمون وعسل لتهدئة الحلق.
عصائر الفاكهة الطبيعية الغنية بالفيتامينات.
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