السبت 2025-04-12 10:39 ص
 

الشاي ليس للأطفال.. تعرف على مخاطره الخفية

ةلاى
تعبيرية
 
السبت، 12-04-2025 08:08 ص

الوكيل الإخباري-  يعتقد كثير من الآباء أن الشاي مشروب آمن للأطفال، خاصة أثناء السعال أو اضطرابات المعدة، إلا أن الأطباء يحذرون من مخاطره بسبب احتوائه على الكافيين، الذي يؤثر سلبًا على نوم الطفل ونموه وسلوكه.

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وبحسب موقع "onlymyhealth"، فإن الكافيين يبقى في جسم الطفل لفترة أطول من البالغين، ويؤدي إلى الأرق، وفرط النشاط، وضعف امتصاص الحديد والكالسيوم، الضروريين للنمو.


ورغم استخدام الشاي تقليديًا لتهدئة الأطفال، فإن الخبراء ينصحون باستبداله بمشروبات صحية مثل:
حليب الكركم لتقوية المناعة.
شاي البابونج أو النعناع الخالي من الكافيين.
ماء دافئ مع ليمون وعسل لتهدئة الحلق.
عصائر الفاكهة الطبيعية الغنية بالفيتامينات.

 

الكونسلتو 

 
gnews

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