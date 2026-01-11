الشتاء يرفع ضغط الدم.. نصائح لمراقبته وتقليل مخاطره

وينصح خبراء الصحة بقياس ضغط الدم مرة أو مرتين يومياً في المنزل، أفضلها صباحاً قبل الإفطار وتناول الدواء، ومرة أخرى مساءً، مع الالتزام بوضعية جلوس مريحة واستخدام جهاز أوتوماتيكي معتمد، وتجنب الإفراط في القياس الذي قد يعطي نتائج غير دقيقة.
ولتقليل مخاطر ارتفاع الضغط شتاءً، يُنصح بممارسة تمارين خفيفة داخل المنزل، ارتداء ملابس دافئة، مراقبة استهلاك الصوديوم، وإدارة التوتر عبر التأمل أو الهوايات المهدئة.
