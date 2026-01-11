الشتاء يرفع ضغط الدم.. نصائح لمراقبته وتقليل مخاطره

الوكيل الإخباري- يشهد مرضى ارتفاع ضغط الدم ارتفاعاً أكبر في القراءات خلال فصل الشتاء، نتيجة انقباض الأوعية الدموية مع انخفاض درجات الحرارة، وتقليل النشاط البدني، وتغير العادات الغذائية، ما يزيد العبء على القلب والكلى.

اضافة اعلان



وينصح خبراء الصحة بقياس ضغط الدم مرة أو مرتين يومياً في المنزل، أفضلها صباحاً قبل الإفطار وتناول الدواء، ومرة أخرى مساءً، مع الالتزام بوضعية جلوس مريحة واستخدام جهاز أوتوماتيكي معتمد، وتجنب الإفراط في القياس الذي قد يعطي نتائج غير دقيقة.



ولتقليل مخاطر ارتفاع الضغط شتاءً، يُنصح بممارسة تمارين خفيفة داخل المنزل، ارتداء ملابس دافئة، مراقبة استهلاك الصوديوم، وإدارة التوتر عبر التأمل أو الهوايات المهدئة.